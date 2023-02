Sanremo 2023, Amadeus difende Rosa Chemical

Tutto pronto al 73esimo Festival della canzone italiana di Sanremo. Le settimane che hanno portato all’edizione 2023, la quarta targata Amadeus, sono state ricche di polemiche, non solo sui social ma anche all’interno dei palazzi istituzionali. E se è stato Volodymyr Zelensky, con il suo intervento video, poi trasformato in un testo che leggerà sul palco il conduttore, a concentrare la gran parte delle critiche, c’è stato tempo alla Camera per parlare anche di un cantante. Si tratta di Rosa Chemical, 25enne rapper che debutterà domani sera, 7 febbraio, sul palco dell’Ariston con il brano Made in Italy. Fratelli d’Italia, con la deputata Maddalena Morgante, ha criticato la scelta della Rai di far apparire in diretta tv quello che considera «uno spot al gender fluid». Amadeus oggi ha risposto: «Lo ballerà anche lei».

Amadeus difende Rosa Chemical

I giornalisti hanno chiesto ad Amadeus spiegazioni sull’ordine degli artisti in gara, durante la conferenza stampa in cui sono state rese pubbliche le scalette con l’uscita dei cantanti sia per la prima sia per la seconda serata. Rosa Chemical sarà ottavo domani, durante la serata d’apertura del Festival. Una scelta non politica ma puramente artistica. Amadeus spiega: «Devo distribuire i cantanti assicurando un’attenzione sempre alta televisivamente parlando. Rosa Chemical giovedì sarà invece tra i primi». A chi lo stuzzica sulle polemiche, invece, risponde difendendo il cantante: «Non sono d’accordo con le critiche, ma il pezzo di Rosa Chemical magari diventerà quello preferito dai suoi figli e dopo tutto questo lo ballerà anche lei».

Rosa Chemical smorza le polemiche: «Auguro loro tanto amore»

L’accusa di Maddalena Morgante al cantante è di parlare di «sesso, amore poligamo e porno su OnlyFans al Festival di Sanremo». Una scelta che la deputata di Fratelli d’Italia ritiene «inopportuna». A rispondere oggi è stato lo stesso rapper, che smorza le polemiche alla festa di Radio Italia: «A chi non mi vuole a Sanremo auguro tanto amore, io invece li voglio». E anche la co-conduttrice Francesca Fagnani ha commentato la vicenda: «Io sono per l’allargamento e mai per la compressione di tutti i diritti; trovo che chiunque voglia portare nelle proprie canzoni il modo di vivere la sua sessualità non dovrebbe spaventare nessuno. Bisognerebbe che i politici, soprattutto quelli importanti di questo governo, si occupassero magari delle bollette e non dei testi delle canzoni».