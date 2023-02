Sanremo 2023, Al Bano ospite la seconda serata: età, figli, Romina e canzoni famose

Al Bano è atteso come super ospite del Festival di Sanremo 2023 dopo che ha partecipato alla kermesse 15 volte come concorrente. Pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, è un cantautore nato a Cellino San Marco in provincia di Brindisi tra coloro che hanno fatto la storia della musica italiana.

Al Bano: biografia e carriera

Trasferitosi a Milano all’età di 17 anni, nel capoluogo lombardo conosce il produttore maestro Pino Massara che apprezza da subito le sue doti canore e lo convince a fare un provino alla Celentano-Massara, casa di produzione di nuovi talenti. Nel 1965 incide il suo primo disco, La strada/Devo dirti di no, e comincia ad esibirsi come spalla negli spettacoli di Adriano Celentano. Nel 1967 ottiene il suo primo successo con la canzone Nel sole e la sua voce lo mette in luce e lo fa apprezzare dal pubblico e dalla stampa che parla di un “secondo Claudio Villa”.

Nel 1968 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con La siepe, con cui ottiene il premio speciale della critica e arriva al nono posto. Dal 1974 comincia una stabile collaborazione con la moglie, Romina Power, con la quale fonda una casa discografica, la Libra. Gli anni Ottanta consacrano la coppia come duo musicale e sono gli anni dei grandi successi: Felicità, Ci sarà, con la quale si aggiudicano la vittoria al Festival di Sanremo, e Nostalgia canaglia. Nel 1991 si presentano per l’ultima volta alla kermesse con Oggi sposi. L’8 febbraio 2023 salirà nuovamente sul palco dell’Ariston e si esibirà in trio con Massimo Ranieri e Gianni Morandi.

Al Bano: la storia con Romina e i figli

Dal matrimonio con Romina Power nascono quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. La primogenita Ylenia scompare il 31 dicembre 1993 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans, episodio che segnerà con un’ombra tutta la vita del cantante.

Nel 1995 si conclude la collaborazione stabile con la moglie, dopo vent’anni di carriera artistica e discografica insieme, e nel 1999 arriva anche il divorzio. Ritornerà a cantare con la Power dopo 16 anni in occasione dei tre concerti organizzati a Mosca. Dopo la fine del suo matrimonio, Al Bano inizia una relazione con Loredana Lecciso e ha altri due figli, Jasmine e Albano.