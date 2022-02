Sanremo ha i Brividi

Sanremo 2022 è stato vinto da Mahmood e Blanco con la canzone Brividi. Un Festival trionfale per la coppia di artisti, grandi favoriti della vigilia e trionfatori assoluti della 72esima edizione. A completare il podio sono stati Elisa con O forse sei tu e Gianni Morandi con Apri tutte le porte, rispettivamente in seconda e terza posizione. Poco prima dell’annuncio, Elisa, Mahmood e Blanco hanno atteso abbracciati. Per Mahmood si tratta della seconda vittoria, dopo il successo del 2019 con Soldi.

Sanremo 2022: tutti i premi

Mentre il premio per la serata cover è stato assegnato già venerdì sera, con la vittoria di Gianni Morandi e del suo medley di grandi successi (suoi e di Jovanotti, presente al suo fianco), poco prima di decretare il vincitore di Sanremo 2022 sono stati annunciati anche gli altri riconoscimenti. Il premio della Critica Mia Martini è andato a Massimo Ranieri, con Lettera di là dal mare. La sala stampa ha premiato con il trofeo Lucio Dalla la canzone di Gianni Morandi, Apri tutte le porte. Il miglior testo, che vince il premio Sergio Bardotti, è quello di Fabrizio Moro con Sei tu. In fine il premio Giancarlo Bigazzi, assegnato dall’orchestra alla miglior composizione musicale: a vincerlo è Elisa, con O forse sei tu.

L’elenco dei premi

Premio della Critica Mia Martini: Massimo Ranieri – Lettera di là del mare

Premio della sala stampa Lucio Dalla: Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo: Fabrizio Moro – Sei tu

Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale: Elisa – O forse sei tu

Premio serata cover: Gianni Morandi – Medley

La classifica generale

Al di là del podio, non cambia di molto la fisionomia della classifica generale rispetto a venerdì sera. A votare per la classifica e per decidere anche chi accederà alla finale, è stato interamente il pubblico da sala con il televoto. La nuova classifica si è incrociata con le precedenti. Nella Top 10 c’è soltanto una differenza, il ritorno di Dargen D’Amico che si ferma al nono posto. Scivola fuori dalle prime dieci posizioni Fabrizio Moro, che ha chiuso dodicesimo. Fanalino di coda resta Tananai, dietro ad Ana Mena e Giusy Ferreri. Scendono quart’ultimi Le vibrazioni, male Lauro e Noemi in quattordicesima e quindicesima posizione.

La classifica completa