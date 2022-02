Sanremo 2022, la «strana coppia» Morandi-Jovanotti entusiasma l’Ariston

Giacchia bianca, pantalone e papillon nero, ma soprattutto energia ed entusiasmo alle stelle. La cover annunciata da Gianni Morandi nella quarta serata del Festival di Sanremo, da programma, doveva essere un medley di alcuni grandi successi della musica italiana. Succede, però, che a poche ore dalla diretta un’indiscrezione (dopo un avvistamento nel pomeriggio) parla di un ospite dell’ultimo minuto: l’amico Jovanotti sarà al suo fianco. E così è. Amadeus presenta la «strana coppia» e l’Ariston esplode in un lungo applauso entusiasta, sfociato nel giubilo dovuto all’esibizione.

Il medley di Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti

A dirigere l’orchestra del loro duetto è Mousse T, famoso dj e produttore internazionale. Nonostante siano due artisti totalmente diversi, il sodalizio canoro funziona e l’Ariston balla. Il medley ha raccolto alcune delle hit della musica italiana, tra cui due dei brani più famosi di Jovanotti, Ragazzo fortunato e Penso positivo, dopo Occhi di ragazza e Un mondo d’amore, grandi successi di Morandi. Tutti in piedi a cantare con i due sul palco, scatenati, sorridenti e felici. Jovanotti ha scritto per Morandi la canzone che quest’ultimo ha portato in concorso a Sanremo e con cui è attualmente al terzo posto in classifica, Apri tutte le porte.

Il duetto tra Jovanotti e Morandi: l’entusiasmo dei social

Immancabili le reazioni dei social all’esplosivo duetto. «Il duo di cui non sapevamo di aver bisogno», scrive una ragazza, divertita. E ancora c’è chi parla di «boccata d’aria fresca e allegria contagiosa», chi incorna Jovanotti vincitore di Sanremo 2022 e di un medley semplicemente arte. Twitter risponde come ha risposto l’Ariston, con un grande applauso ai due artisti, in grado in pochi minuti e con spezzoni di sole quattro canzoni di ergersi già a vincitori morali della serata. Morandi trionferà nella serata cover?