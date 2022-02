Sanremo2022 perchè i cantanti dicono papalina e come si gioca a FantaSanremo

Gianni Morandi, che dice «FantaSanremo» sul palco dell’Ariston. Michele Bravi che pronuncia la parola «papalina», Sangiovanni che la fa strillare ad Amadeus. E così via, di artista in artista. Il Festival di Sanremo si trasforma in gioco, FantaSanremo, appunto, con tanto di squadre e punti da guadagnare sul palco. E dall’intrattenimento al “fenomeno web” è questione di un attimo: le parole sono già diventate virali.

Cos’è il FantaSanremo

Il meccanismo del gioco ricalca quello del Fantacalcio. Si crea una squadra virtuale di cinque artisti e un capitano, scegliendo i membri tra i nomi noti in gara. Per “aggiudicarseli” c’è un budget composto da 100 baudi. Si guadagnano punti bonus grazie a “sfide” extra, come, appunto, dire “papalina” e “FantaSanremo”. Tra i big che si sono prestati anche Iva Zanicchi, Donatella Rettore e Le Vibrazioni. La parola “papalina” è stata pronunciata sul palco ma anche scritta sui social degli artisti in gara – Zanicchi, in testa – senza un’apparente ragione, con il gusto della sorpresa e la soddisfazione di far felici i fan.

Come si guadagnano i punti al FantaSanremo

Ideato in occasione del Festival di Sanremo 2020 da un gruppo di fan nelle Marche – la parola papalina sarebbe un omaggio al Bar Corva da Papalina – il gioco ha un regolamento preciso e fissa il valore di ogni “sorpresa”. Pronunciare la parola “papalina” sul palco fa guadagnare 50 punti, ma solo la prima volta. “FantaSanremo”, invece, ne fa ottenere 25, ma anche qui solo la prima volta. Se la parola viene ripetuta in ospitate o interviste sono 10 punti. Altrettanti se viene scritta sui social.

Non solo parole

Ci sono vari modi per guadagnare punti. Conta, ovviamente, il posto nella classifica finale. Il sesto guadagna 6 punti, il settimo 7 e via dicendo. Pesano, però, anche molte altre azioni. Sono 10 i punti per i baci mandati in camera. E 5 per i ringraziamenti fatto dopo essersi esibiti, ma se sono rivolti all’orchestra i punti salgono a 10. La standing ovation, come quella per la Zanicchi, vale 20 punti. Perfino il look incide, tra ombelico scoperto e tatuaggio in mostra. Attenzione, i punti si possono anche perdere. Un esempio per tutti? Se l’artista cade sul palco.