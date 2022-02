Sanremo 2022, Ornella Muti: il look scelto per la prima serata del Festival

Attrice con una lunghissima e fortunata carriera nel cinema italiano e co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2022, nonché protagonista della prima polemica, Ornella Muti è salita sul palco dell’Ariston con un look elegante e scintillante: di chi è il suo abito?

Ornella Muti: il look a Sanremo

Se durante la conferenza stampa di presentazione ha indossato un abito blu di Ulyana Sergeenko, per la prima serata ha scelto due creazioni di Francesco Scognamiglio, designer che ha vestito anche Madonna e Lady Gaga noto per essere attento all’ambiente e realizzare i propri vestiti con tessuti e lavorazioni sostenibili.

Nella prima parte della serata indosserà un abito nude tempestato di Swarovski con cristalli sulle coppe della scollatura.

Nella seconda parte, invece, vestirà un abito nero con maxi spacco in jersey di seta drappeggiato.

Anche lo stesso Amadeus ha optato per i brillanti, con una giacca preziosa in toni gioiello disegnata da Gai Mattiolo, probabilmente con una giacca preziosa in toni gioiello.

Ornella Muti, il look a Sanremo: le scarpe

Quant alle calzature, Ornella Muti si è affidata a Roger Vivier, nota per le sue calzature scintillanti e alla moda. Un marchio scelto anche dalle altre co-conduttrici Lorena Cesarini (che vestirà Valentino) e Drusilla Foer (che vestirà gli abiti sartoriali dell’atelier Rina di Firenze).