Sanremo 2022, il musical Ballo Ballo e l’omaggio a Raffaella Carrà

Si chiama Ballo Ballo, ed è basato proprio sull’omonimo film spagnolo il musical presentato sul palco dell’Ariston durante la finale del Festival di Sanremo 2022 e che mira ad omaggiare Raffaella Carrà. Lei, una delle più grandi cantanti, ballerine, show girl e conduttrici della storia della televisione italiane, viene ricordata non solo in Italia ma anche in gran parte del Sudamerica e nei paesi spagnoli, dove ha riscosso molto successo durante la propria carriera. Ora arriva Ballo Ballo, il musical basato sulle sue canzoni, presentato da Amadeus e con una performance di cantanti e ballerini.

Ballo Ballo, il musical su Raffaella Carrà

Prodotto da Tornasol, Indigo e Rai Cinema, il musical si basa sul film Explota Explota, uscito nel 2020. Lo spettacolo viene così lanciato al Festival di Sanremo ma sarà dal 2023 al 2024, pandemia permettendo, che girerà il mondo. Un tour globale che vuole rendere omaggio a un vero mito della musica, l’indimenticabile Raffaella.

Il ricordo di Amadeus

Nel presentare la performance con cui viene portato all’Ariston il musical che farà il giro del mondo, Amadeus dedica un pensiero a una delle artiste più amate della storia dello spettacolo in Italia. «A chi mi chiede che penso di Raffaella Carrà rispondo che per me è stata semplicemente la più grande di tutte», dice il direttore artistico, elencandone tutte le qualità. «Raffaella era una grande artista che sapeva come arrivare al cuore della gente. Forse non tutti sanno che era una cantante straordinaria che ha venduto 60 milioni di dischi in tutto il mondo. Le sue canzoni continuano a essere cantante, ballate e amate».

Il film Explota Explota

Il film Explota Explota, da cui è tratto il musical, è una commedia musicale diretta da Nacho Alvarez e uscita nel 2020. Tra le particolarità per cui viene apprezzato dai fan di Raffaella, c’è proprio il fatto che la cantante è apparsa al suo interno. L’ultima apparizione della Carrà è diventata d’obbligo per i tanti appassionati che ne hanno seguito le gesta in tutto il mondo.