Sanremo 2022, Milva omaggiata da Iva Zanicchi e dall’Ariston

Tra duetti, balli e grandi canzoni rifatte con nuove chiavi di lettura, c’è stato anche il toccante momento dell’omaggio a Milva. Iva Zanicchi ha scelto di interpretare il brano Canzone, a poco meno di un anno dalla scomparsa dell’artista. «Questo applauso è tutto per lei, per Milva», ha dichiarato rivolgendosi al pubblico dell’Ariston la cantante, tre volte vincitrice di Sanremo 2022, amica e rivale della compianta voce italiana.

La carriera di Milva, scomparsa il 23 aprile 2021

Il 23 aprile 2021 la musica italiana e tutto il mondo dello spettacolo ha pianto la morte di Milva. Lei, vero nome Ilvia Maria Biolcati, era nata Goro il 17 luglio 1939 e la sua carriera è stata lunga e ricca di successi. I suoi dischi hanno venduto migliaia di copie in tutto il mondo, volando anche fuori dai confini nazionale e continentali, fino in Asia e nelle Americhe. Dagli anni sessanta in poi ha partecipato a ben 15 edizione di Sanremo, chiudendo per ben sei volte sul podio ma senza mai vincerlo. Celebre la rivalità, ma anche l’amicizia proprio con Iva Zanicchi, che ha voluto renderle omaggio. Ha condotto programmi televisivi, partecipato a molti film e scritto anche colonne sonore per il teatro.

Milva la Rossa, le canzoni più famose e il premio alla carriera

Ciò nonostante, è arrivato nel 2018 per lei un premio sul palco dell’Ariston, ritirato dalla figlia. Si tratta di un trofeo alla carriera, con cui è stata celebrata la sua grandezza durante l’ultima edizione sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni. Tante le canzoni che l’hanno resa celebre, tra cui proprio Canzone, scelta da Iva Zanicchi per questo bello ed emozionante omaggio. Tra le altre si ricordano Sono felice, Uomini addosso, La Rossa, ma anche alcune interpretazioni della pantera di Goro, come quelle di Alexander Platz, Milord, Ci vorrebbe il mare e Bella ciao.