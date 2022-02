Sanremo 2022, Iva Zanicchi chiude il caso: «Un equivoco, io e Drusilla amiche»

Uno dei momenti della terza serata di Sanremo 2022 che ha generato il maggior numero di risposte dai social ha visto protagoniste Drusilla Foer e Iva Zanicchi. Le due donne, poco prima che la cantante portasse sul palco la sua Voglio amarti, hanno avuto un breve dialogo che ha spopolato su Facebook, Twitter e Instagram, in parte travisato e poi rivisitato con l’ausilio del video. Secondo la prima versione, dopo il fantomatico riferimento della Zanicchi al «qualcosa in più», Drusilla avrebbe chiosato, gelandola, con un semplice «sono colta». Un’altra la versione spiegata dalla cantante e dai video, in cui viene mostrato il dialogo e ciò che si dicono davvero.

Premesso che @Drusilla_Foer è un capolavoro di classe, garbo, professionalità… detto che a me l’Iva non è simpatica da una vita (era ancora al 17%)… ma la risposta “colta, intelligente”l’ha dettata #IvaZanicchi dopo aver fatto la battuta#Sanremo2022 pic.twitter.com/zClmXFETbf — Marco Caiano (@Marco_Caiano) February 4, 2022

Iva Zanicchi chiarisce: «Siamo amiche da anni»

«Io e Drusilla siamo amiche da anni, non può esserci nulla tra me e lei», ha chiarito in mattinata Iva Zanicchi, intervenuta online. La cantante, attualmente diciottesima in classifica, è stata chiamata in causa dopo le numerose critiche per l’infelice frase. Si era parlato di gelo tra le due e di risposta piccata, ma l’ormai celebre «sono colta» pronunciata dal personaggio di Gianluca Gori sembra essere partita inizialmente proprio dalla Zanicchi. Lei, anche prima del chiarimento, aveva comunque postato nelle stories del suo profilo Instagram lo spezzone, con tanto di tag e cuori all’amica Drusilla.

Le parole di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi ha spiegato che si tratta «solo di un equivoco». Poi ha continuato: «Se vi faccio vedere i messaggini che ci siamo scambiati questa mattina… c’è troppa stima e affetto. Io e lei siamo amiche, anche stamattina ci siamo sentite e mi ha detto: “o grulla, non ti si sentiva il microfono”. Questo perché sono io che ho detto a lei: “tu sei colta e intelligenteE. Non si è sentito che l’ho detto prima io, lei ribadiva quello che io avevo detto. Non può esserci nulla tra me e lei. E’ stato solo un equivoco, si scherza sempre sul fatto che lei è toscana, fiorentina e colta ma non c’è assolutamente nulla».