Sanremo 2022, Gianluca Gori: chi è l’alter ego di Drusilla Foer

Se si dovesse scegliere un personaggio uscito vincitore dalla terza serata del Festival di Sanremo, questo sarebbe Drusilla Foer. La terza co-conduttrice di Amadeus, arrivata dopo Ornella Muti e Lorena Cesarini, ha incantato il pubblico presente all’Ariston e gli spettatori da casa, collezionando applausi e attestati di stima che consacrano il suo personaggio. Dagli sketch con il direttore artistico al monologo finale, è stata un vero punto di forza per il Festival, giunto a metà del suo percorso. Una donna sarcastica e tagliente, elegante e pungente, Drusilla è il personaggio creato e interpretato da Gianluca Gori. Ecco chi è l’interprete del fenomeno del momento.

Chi è Gianluca Gori, l’alter ego di Drusilla Foer

Gianluca Gori è un attore, cantante e fotografo, originario di Firenze e nato nel 1967. Dopo aver studiato all’Istituto d’Arte, l’uomo ha dato il via alla sua carriera già all’inizio degli anni 2000, lavorando per il teatro, la tv e il cinema. A consacralo, però, è il mondo del web e grazie ai social, soprattutto a Youtube, riesce a ritagliarsi sempre più spazio, lanciando il personaggio di Drusilla Foer. Quest’ultima, sul suo sito, sottolinea che «la stampa adora definirmi una nobildonna – ma precisa – non lo sono affatto. Provengo certamente da una famiglia privilegiata, ma ho ricevuto un’educazione antiborghese che tende all’essere liberi».

Gori, l’ascesa di Drusilla dal 2012 in poi

La fama di Gianluca Gori e del suo alter ego, Drusilla Foer, continua a crescere. Prima, nel 2012, arriva la chiamata di Serena Dandini per partecipare al programma The show must go off. Poi, il debutto sul grande schermo, che porta la firma di Ferzan Ozpetek nel film Magnifica presenza. Gori non si ferma e nel 2017 diventa un volto noto di StraFactor, ma anche del salotto del Maurizio Costanzo Show e di CR4 – La Repubblica delle Donne, condotto da Piero Chiambretti. Ha continuato, intanto, a lavorare in teatro, ideando e interpretando due spettacoli: Eleganzissima e Venere Nemica. Durante lo scorso anno, inoltre la sua voce è stata protagonista di Histoire du Soldat di Stravinskij al Teatro Olimpico di Vicenza. Ora la consacrazione è arrivata sul palco dell’Ariston.