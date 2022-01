Sanremo 2022, Francesca Michielin dirige l’orchestra per Emma Marrone

«Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio». Da anni, in occasione del Festival di Sanremo è questa la frase più attesa da tanti telespettatori. Ma immaginate di sentire: «Dirige l’orchestra Francesca Michielin». Mica male, vero? Ebbene, succederà davvero, tra pochissimo, come annunciato in contemporanea dalla cantante, due volte seconda all’Ariston, e dalla collega, che invece il Festival l’ha vinto nel 2012 con Non è l’inferno. Nell’edizione 2022, la prima dirigerà l’orchestra per la seconda, in gara con il brano Ogni volta è così.

Sanremo 2022, l’annuncio di Francesca Michielin

«Si torna a Sanremo. Ma questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per Emma Marrone! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri», ha scritto Francesca Michielin sui social. «Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere».



Sanremo 2022, le parole di Emma Marrone

«Ogni volta è così. Canta Emma. Dirige l’orchestra Francesca Michielin. Quando Francesca mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme», ha scritto invece Emma Marrone. «Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica». Come detto, Emma Marrone ha vinto una volta il Festival di Sanremo, mentre Francesca Michielin per adesso si dovuta accontentare due secondi posti, ottenuti nel 2016 e nel 2021. In compenso la cantante veneta ha trionfato a X Factor, talent show nel quale l’artista salentina è stata giudice nelle ultime due edizioni.