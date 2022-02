Sanremo 2022, Fiorello e le gag su vaccini e complotti: «Il prossimo conduttore? Figliuolo»

Non c’è Amadeus, a Sanremo, senza Fiorello. Per il terzo anno consecutivo il comico siciliano sale sul palco e lo fa con la sua solita, trascinante verve. Dopo aver fatto recapitare ad Amadeus, alcuni piccoli cartoncini con delle istruzioni da seguire e con alcune frasi da leggere, Fiorello ha fatto il suo ingresso partendo dal piazzale antistante l’Ariston.

Fiorello, l’ingresso e il termoscanner: «Sono la vostra terza dose»

Fiorello sfila a passo di musica, vestito tutto di nero, con tanto di mascherina abbinata e occhiali da sole scuri. Il comico estrae come una pistola un termoscanner e prima di varcare le porte dell’Ariston si auto-misura la temperatura. Poi fa lo stesso a campione, misurandola ad alcuni spettatori a caso e perfino al direttore d’orchestra. Arrivato sul palco, l’attacco ironico ad Amadeus: «Non ti sopporto più, sarei dovuto essere a casa col plaid sulle gambe». E invece, rivolto al pubblico, urla «eccomi, sono qui per la terza volta, sono la vostra terza dose».

Fiorello, le battute su Lauro e il prossimo conduttore: «Ho io il nome, è il generale Figliuolo»

Fiorello è inarrestabile, un vortice di comicità e battute, alcune probabilmente fuori copione. Come quella rivolta all’esibizione di Achille Lauro, auto-battezzatesi sul palco dell’Ariston nemmeno mezz’ora prima: «Sono curioso di sapere che voto darà ad Achille Lauro l’Osservatore romano. Achille la devi finire, l’anno scorso ho avuto le guardie svizzere che mi seguivano». Poi è tornato ad attaccare Amadeus: «Non gli credete quando dice che non farà la quarta edizione. Vertici Rai: non dovete proporglielo. Il nome? Ce l’ho io: il generale Figliuolo. Ovviamente prima cantano gli over 80, poi gli over 70 e così via».

Fiorello scherza anche sui Jalisse e sui vaccini

Tra le battute che hanno fatto più ridere gli spettatori presenti all’Ariston e gli utenti dei social, quelle sui Jalisse e sui complotti sul vaccino anti Covid. Il gruppo celebre per la canzone Fiumi di parole, con cui vinsero il Festival nel 1997, è stato escluso dalla manifestazione per il 25esimo anno consecutivo. Negli scorsi mesi la band si è sfogata sui social e Fiorello li ha citati, in uno degli attacchi ad Amadeus: «Non verrò più e se vengo ti percuoto. Anzi, ti mando i Jalisse. hanno il dente avvelenato, altro che Fiumi di parole: Fiumi di legnate». Poco dopo, a sorpresa e tra le risate del pubblico, Fiorello ha iniziato a muovere il braccio destro in modo incontrollato: «Scusate, sarà il vaccino. Il microchip. Forse i poteri forti, sì: i poteri forti. Il grafene o addirittura Mario Draghi».