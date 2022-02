Sanremo 2022, flessioni e corsa per Amadeus e Rkomi: ecco perché

Ieri le flessioni, oggi una bella corsetta per andare via dal palco. No, non è un Amadeus pazzo per il fitness, quello che prima durante la quarta sera e poi a inizio serata finale del Festival di Sanremo 2022 ha “costretto” Rkomi a gesti che appaiono, a un occhio poco attento, alquanto fuori dal costume della manifestazione. C’è un motivo preciso che ha spinto il direttore artistico verso questi curiosi siparietti con il giovane cantante. Quel motivo sono i bonus guadagnati con questi atteggiamenti nel gioco più famoso del momento: il FantaSanremo.

Amadeus e Rkomi, flessioni e corsetta sul palco dell’Ariston

Il FantaSanremo spopola e Amadeus, dopo tre serate passate ad ascoltare gli artisti dire parole come papalina, zia Mara e proprio FantaSanremo, ha scelto di assecondare questa tendenza. Durante la quarta serata del Festival, quella delle cover, il direttore artistico ha approfittato del look a petto nudo di Rkomi e dopo avergli fatto i complimenti per il fisico lo ha sfidato a fare flessioni sul palco. Una scelta apparsa strana, dietro la quale si nasconde l’ormai celebre gioco. Per la categoria flessioni, piegamenti, infatti Rkomi guadagna un bonus di 30 punti. Gli esercizi sul palco hanno fatto successo e allora Amadeus li ha ripetuti dopo l’esibizione della serata finale, stavolta con una bella corsetta per andare via dalla scena.

Rkomi che voleva palesemente tornare a casa a vedersi il post partita del Milan. #Sanremo2022 pic.twitter.com/RZvx6oQNqd — 🪐 (@itsgiubi) February 5, 2022

Twitter in delirio per Amadeus e Rkomi

Inutile sottolineare che moltissimi utenti social, soprattutto su Twitter, hanno immediatamente capito cosa stesse succedendo. Il FantaSanremo è diventato un must tra coloro che seguono il Festival e commentano sul popolare social network. Tanti hanno ironizzato su un Amadeus che per gli esercizi sul palco sceglie sempre Rkomi. «Amadeus ha Rkomi capitano al fantasanremo altrimenti non si spiega», twittano, ad esempio, i The Jackal. E poi ancora c’è chi scrive: «le scenette rkomi-amadeus una delle mie cose preferite del festival». In tanti, però, si focalizzano sul FantaSanremo, tutti con una domanda, ironica, precisa: Amadeus ha Rkomi nella sua squadra?