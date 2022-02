Sanremo 2022, polemiche su Elisabetta Canalis testimonial della Liguria

Sarda di nascita ma ligure per contratto. Elisabetta Canalis è stata scelta come testimonial dello spot della Regione Liguria, trasmesso a Sanremo, durante la prima serata. Immediata è esplosa la polemica sui social e non solo. L’ex velina di Striscia la notizia è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Gianni Morandi, Belen Rodriguez, Luca e Paolo, nel 2011, ma questo, agli occhi dei più, è un legame davvero troppo sottile per motivare la scelta del suo volto come immagine della regione. Nello spot la show girl parla dagli Stati Uniti, racconta il suo rapporto con la regione, mentre sue parole sono accompagnate dalle immagini delle bellezze liguri.

Perché è stata scelta Elisabetta Canalis per lo spot sulla Liguria

La scelta però non è piaciuta al pubblico. Così a spiegare le ragioni della decisione e la relativa strategia comunicativa è intervenuto il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti: «Abbiamo deciso di puntare su una serie di personaggi non liguri, ma che hanno un avuto con la Liguria un legame speciale e che nei prossimi mesi racconteranno la loto avventura nel nostro territorio». E ancora, «Un legame nato dopo una vacanza, un lavoro, un amore o uno sport che li ha portati a scoprire il nostro meraviglioso territorio. Il Festival di Sanremo è un momento straordinariamente importante per la Liguria e la sua valorizzazione è un elemento cardine della nostra politica di governo. Siamo quindi felici che Elisabetta abbia alzato i veli sulla prima cartolina, curiosi di conoscere le prossime puntate che andranno in onda in primavera».

La risposta di Elisabetta Canalis alle polemiche sullo spot

Elisabetta Canalis ha sposato subito la linea del Governatore e si è difesa dalle critiche sul web, raccontando il suo personale legame con la regione: «Per me ha un valore particolare, perché è il luogo in cui ho fatto l’esperienza forse più importante della mia carriera, parlo di Sanremo». L’ex soubrette, come riportato da Il Fatto Quotidiano, ha aggiunto: «Ho dei ricordi bellissimi: è una città dove il tempo sembra che non passi mai e soprattutto dove c’è sempre il sole. È un posto che mi dà tanta felicità e che mi riporta alla mente ricordi stupendi. Per me la Liguria è veramente una regione speciale. Credo sia una delle regioni italiane più rappresentative nel mondo. È una regione che offre tantissimo dal punto di vista paesaggistico, e il suo mare è stupendo. La Liguria è veramente una regione speciale».

L’ironia della rete sulla scelta di Elisabetta Canalis

A seguito dell’intervento del governatore Toti, le polemiche si sono placate, non si è fermata invece l’ironia. E così sui social c’è chi candida Sabrina Ferilli come testimonia per il Sudtirol e Gigi D’Alessio per la pianura padana. A ognuno la sua regione d’elezione. E non mancano contributi di comici e personaggi noti. Tra loro anche l’attore Marcello Cesena che su Facebook ha sottolineato: «Amo i creativi di questo spot “La mia Liguria detto da una sarda con l’America alle spalle è futurismo».