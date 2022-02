Sanremo 2022, cosa si sono veramente dette Drusilla Foer e Iva Zanicchi

A Sanremo l’attendevano tutti. E lei non ha deluso le aspettative. La terza è stata la grande serata di Drusilla Foer. Elegante, spigliata, simpatica, ironica. «Il palco è suo», ha esclamato non a caso Amadeus. Otto vestiti, quello di Zorro incluso. un monologo ineccepibile per la prima conduttrice en travestì della storia del Festival. «Non mi piace la parola diversità. Ne ho trovata un’altra: Unicità. Per comprenderla, dobbiamo capire di cosa siamo fatti noi. Di tante cose belle: le ambizioni, i valori, le convinzioni, i talenti». Fisiologico il plauso trasversale dalla critica. In mezzo, lo spazio per un siparietto con Iva Zanicchi, al momento dell’esibizione della cantante. Che, rivolta alla conduttrice, mentre le due condividevano il palco con Amadeus, ha chiesto: «Quanto sei alta?» «Parecchio», risponde l’altra. «Ma ha anche altre cose in più di me». Incalza Iva. «Tante cose», replica Drusilla senza mai perdere un filo di charme. A questo punto Zanicchi, un pizzico imbarazzata, aggiunge: «No, beh. Volevo dire, ad esempio sei colta. Quindi, la chiosa: Si diciamo così…colta». La scenetta finisce qui, seguita dall’esibizione dell’Aquila di Ligonchio. Poi, al termine della canzone, a microfoni spenti, le scuse di Iva a Drusilla.

Premesso che @Drusilla_Foer è un capolavoro di classe, garbo, professionalità… detto che a me l’Iva non è simpatica da una vita (era ancora al 17%)… ma la risposta “colta, intelligente”l’ha dettata #IvaZanicchi dopo aver fatto la battuta#Sanremo2022 pic.twitter.com/zClmXFETbf — Marco Caiano (@Marco_Caiano) February 4, 2022

Drusilla Foer nei panni di Zorro: «Avevano paura di un uomo vestito da donna, sicché mi sono travestita»

Ma la serata della co-conduttrice ha riservato anche altro. Applausi, quando è apparsa vestita da Zorro. «Ho pensato a qualcosa di eccentrico, per tranquillizzare tutti quelli che avevano paura di un uomo en travesti, sicché mi sono travestita», ha detto con un umorismo tagliente e sempre educato. Sfoggiato anche nel momento in cui, tornando nei panni della conduttrice, si è tolta maschera e cappello. Che fa si spoglia completamente, ha chiesto Amadeus. Farei delle grandi sorprese, ha risposto Foer, chiudendo in maniera magistrale lo sketch.