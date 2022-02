Sanremo 2022, il debutto di Cesare Cremonini: dal nuovo singolo ai grandi successi

Dopo i Maneskin e Laura Pausini, rispettivamente durante la prima e la seconda serata, il super ospite della terza serata è Cesare Cremonini. Un teaser anticipa l’arrivo del cantante che poi, al rientro dopo la pubblicità, viene presentato da Amadeus. Sipario abbassato e le note del primo brano tratto dal suo medley, Nessuno vuole essere Robin. «Come mai sono venuto stasera? Bella domanda», inizia il testo della canzone, intonato delicatamente dalla voce di Cremonini, quasi a chiedersi il motivo per cui, fino ad ora, non era mai successo: l’artista bolognese è al debutto assoluto sul palco dell’Ariston.

Il medley di Cremonini: 5 brani per una carriera di 20 anni

Cesare Cremonini inizia con una versione struggente di Nessuno vuole essere Robin, uno dei suoi successi più recenti. Il suo medley poi va molto più indietro, a un’altra delle sue hit: Marmellata #25, pubblicata nel 2005 all’interno del suo secondo album da solista, Maggese. Terzo brano: Logico. Un salto di 9 anni fino al 2014, quando Cremonini conquista il disco di platino con l’album omonimo, il suo quarto, ma arriva anche il primo posto nelle classifiche italiane. Una consacrazione passata anche dal precedente disco, La teoria dei colori, da cui nel 2012 è stato tratto il quarto brano cantato sul palco dell’Ariston, La nuova stella di Broadway. La chiusura del medley è invece con Poetica, singolo tratto dall’ultimo album in studio di Cremonini, Possibili scenari, uscito nel 2017.

Cremonini chiude con 50 Special

«Abbracciami, abbracciami». Il secondo momento si apre con un abbraccio tra Cremonini e Amadeus. «Il Festival mi ha dato la possibilità di tornare a vivere le emozioni di un concerto, sono emozionato», racconta l’artista. Poi si canta ancora: parte La ragazza del futuro, il nuovo singolo del cantante bolognese. Subito dopo, è Amadeus a far alzare in piedi il pubblico: «Perché vi ho fatti alzare in piedi? Lo avreste fatto comunque. Non può andarsene se non canta con tutti noi 50 Special». La hit cantata da Cremonini ai tempi dei Lunapop, la band che ha lanciato la sua carriera, fa scatenare l’Ariston. Un trionfo per Cremonini, che saluta e raccoglie applausi a scena aperta.