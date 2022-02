Sanremo 2022, Coma Cose: chi sono gli ospiti positivi al Covid sostituiti da Gaia

Il Covid colpisce ancora una volta il Festival di Sanremo 2022. Dopo la positività delle scorse settimane di Aka7even, che ha rischiato di non poter partecipare dal vivo alla manifestazione, e quella che invece ha impedito al maestro Beppe Vessicchio di esserci, rinuncia a partecipare anche una coppia di ospiti. Si tratta dei Coma Cose, l’hanno scorso una delle rivelazioni del Festival. Avrebbero dovuto essere loro gli ospiti di Orietta Berti e Fabio Rovazzi sulla Costa Toscana, la nave ormeggiata a poche centinaia di metri dal teatro Ariston. Gaia li sostituirà sul piccolo palco, ospite dell’improbabile duo.

Chi sono i Coma Cose

I Coma Cose sono un duo indie/pop formatosi nel 2017. A comporlo sono Fausto Zanardelli, noto prima come Edipo e poi come Fausto Lama, e Francesca Mesiano, in arte California. La loro carriera ha una lenta salita dal 2018, quando hanno partecipato al talk show E poi c’è Cattelan, condotto da Alessandro Cattelan. La band Phoenix li sceglie per aprire i loro concerti a Parigi nello stesso anno e nel successivo, il 2019, arrivano il primo album, Hype Aura, e la partecipazione al Concertone del Primo maggio. A seguire collezionano collaborazioni, suonando e cantando con i Subsonica e Francesca Michielin. Nella scorsa edizione di Sanremo, nel febbraio 2021, partecipano con la canzone Fiamme negli occhi, chiudendo al ventesimo posto ma con un ottimo successo radiofonico e della critica.

Positivi anche due addetti ai lavori

Per Sanremo non è stata, in ogni caso, una giornata semplice dal punto di vista del Covid. Ai Coma Cose si sono aggiunti due addetti ai lavori: un membro dell’orchestra e un vigile del fuoco. Da lì sono scattate le polemiche per i tanti controlli a cui sono sottoposti cantanti e staff di ogni tipo, a differenza del pubblico, che invece non deve sottoporsi ai tamponi per poter accedere al teatro.