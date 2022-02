Sanremo 2022, cambia la classifica dopo il televoto: Mahmood e Blanco al primo posto

Alla classifica generale della sala stampa si aggiunge, dopo una lunga terza serata in cui hanno cantato tutti e 25 i partecipanti, il voto del pubblico da casa. La graduatoria di Sanremo 2022 prende forma e dopo metà del Festival sembra ormai scritto quale sarà il dualismo che fino alla fine terrà con il fiato sospeso il pubblico. Mahmood & Blanco, ieri secondi dietro Elisa, superano quest’ultima e balzano al primo posto, invertendo i ruoli e provando a cambiare le dinamiche che erano state inizialmente tracciate dai voti carta stampata, siti web e radio. Una tra Brividi e O forse sei tu potrebbe vincere Sanremo.

Il televoto cambia la classifica: Morandi, Irama e Sangiovanni in Top 5

E se l’inversione tra primo e secondo posto sembra roba da poco, ci sono alcuni artisti che hanno guadagnato molte posizioni, tentando un’insperata rimonta. Gianni Morandi con Apri tutte le porte, passa dal quinto al terzo posto e completa il podio. Lungo balzo in avanti di Irama con Ovunque sarai e Sangiovanni con Farfalle. I due, ieri rispettivamente in nona e tredicesima posizione, ora sono quarto e quinto in classifica. Completano la Top 10 Emma, che canta Ogni volta è così, e mantiene la sesta posizione; Massimo Ranieri con Lettera di là del mare, che guadagna una posizione e sale al settimo posto; poi Moro con Sei tu, ieri decimo e oggi ottavo; e infine La rappresentante di lista con Ciao ciao e Dargen D’Amico con Dove si balla, retrocessi da terza e quarta piazza fino a nono e decimo posto. Cambia anche il fanalino di coda, con Ana Mena a superare Tananai, ora ultimo.

La classifica completa