Il tallone di Achille

Si è chiuso con la classifica parziale dei 12 artisti che si sono esibiti durante la serata il primo appuntamento di Sanremo 2022. Una serata lunga, che ha mantenuto gli standard degli anni scorsi terminando intorno all’1.10, in anticipo rispetto all’annuncio ironico fatto da Amadeus nei giorni scorsi. Il conduttore, infatti, aveva parlato di un Festival che non avrebbe visto chiudersi le singole serate prima dell’una e mezza di notte. Un orario soltanto sfiorato, con la classifica arrivata dopo l’ultimo blocco di pubblicità e i fiori consegnati a Ornella Muti, conduttrice per una sera. A votare, nelle prime due serate, è la sala stampa: radio, siti e carta stampata si dividono un terzo di voto ciascuno.

La classifica della prima serata: guidano i favoriti Mahmood e Blanco

A guidare la classifica dopo il voto della sala stampa sono i grandi favoriti, Mahmood e Blanco. Brividi guida la graduatoria provvisoria davanti a Ciao Ciao de La rappresentante di lista e Dove si balla di Dargen D’Amico, applauditi dal pubblico dell’Ariston. A seguire due icone del Festival e della musica italiana. Al quarto posto c’è Gianni Morandi, che ha entusiasmato con Apri tutte le porte, scritta da Jovanotti. Al quinto, invece, c’è Massimo Ranieri con Lettera al di là del mare. Chiude la prima metà della classifica parziale Noemi con Ti amo ma non lo so dire.

La classifica della prima serata: ultima Ana Mena, delude Lauro

La grande delusione del primo giorno è, dopo il voto della sala stampa, Achille Lauro. Soltanto nono l’eclettico artista con la sua Domenica. Davanti a lui, settimo e ottavo, Michele Bravi con Inverno dei fiori e Rkomi con Insuperabile. Chiudono la graduatoria, in ordine dal decimo al dodicesimo posto, Giusy Ferreri con Miele, Yuman con Ora e qui e Ana Mena con Duecentomila ore. Domani sera si esibiranno gli altri dodici cantanti in gara. Da giovedì voterà anche il pubblico attraverso il televoto.