Sanremo 2022, Morandi vince la serata cover. La nuova classifica generale

La quarta serata del Festival di Sanremo 2022 cambia ancora la fisionomia della classifica generale. A votare sono state tutte le giurie, per un terzo ciascuno: la demoscopica 1000, il pubblico da casa e la sala stampa, composta da siti web, giornali cartacei, radio e televisioni. La nuova graduatoria è stata letta da Amadeus dopo aver proclamato gli artisti che hanno occupato i tre gradini del podio per quanto riguarda le cover.

Serata cover, vince Gianni Morandi

A trionfare tra le cover è stato Gianni Morandi, con il suo energico medley cantato a sorpresa con Jovanotti e diretto da Mousse T. Il cantante ha esultato ricevendo un altro lungo applauso, al fianco di uno scatenato Jovanotti. A consegnare il premio è stato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che si è dichiarato emozionato «sia per chi premio, sia perché questo è il festival della liberazione», riferendosi alla pandemia e al ritorno all’Ariston del pubblico. A completare il podio sono stati Mahmood & Blanco, che hanno cantato Il cielo in una stanza, ed Elisa con What a feeling. Ancora una volta sono stati loro ad occupare i primi tre posti, come successo già nella classifica generale del giovedì sera.

Classifica generale: Morandi supera Elisa, primi ancora Mahmood e Blanco

Mahmood e Blanco restano in prima posizione alla vigilia della finale del Festival di Sanremo. La serata cover non scalfisce il loro primo posto, mentre permette a Gianni Morandi di sopravanzare Elisa. Si invertono così seconda e terza piazza rispetto alla classifica della serata precedente. Esce dalla Top 10 Dargen D’Amico, scivolato al tredicesimo posto mentre entra Michele Bravi, ora decimo davanti ad Achille Lauro, che pur guadagnando qualche posizione non rientra tra le prime dieci. Ultimo posto ancora per Tananai.

La classifica completa