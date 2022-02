Sanremo 2022, la classifica generale della sala stampa

Si è chiusa con due classifiche (e non con una) la seconda serata del Festival di Sanremo. Per due sere consecutive a votare è stata la sala stampa e, così come accaduto per l’esordio di martedì 1 febbraio, i cantanti in gara sono stati prima divisi nella classifica parziale. A seguire è stata annunciata anche la classifica generale dopo le prime due serate, frutto dei voti di carta stampata, giornali web e radio. E se dopo il giorno 1 sono stati Mahmood e Blanco a guidare la parziale, Elisa ha subito risposto con il primo posto nella seconda graduatoria. Chi l’avrà spuntata, poi nella generale?

Seconda serata, la classifica parziale

A guidare la classifica parziale, stavolta di 13 artisti e non di 12, è stata Elisa. L’artista, tornata sul palco dopo 21 anni dalla vittoria del Festival con Luce, ha cantato O forse sei. Dietro di lei Emma con Ogni volta è così e il duo Ditonellapiaga-Rettore, che hanno fatto ballare l’Ariston con Chimica. Seguono Irama con Ovunque sarai, Moro con Sei tu e Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia. Solo settimo Sangiovanni, che ha cantato Farfalle: una decisione particolarmente contestata dal pubblico, che non ha gradito una posizione così bassa in classifica. Stessa storia per Iva Zanicchi, decima con Voglio amarti, dietro Matteo Romano (con Virale) e Highsnob & Hu (con Abbi cura di te), rispettivamente in ottava e nona posizione. Chiudono Aka7even con Perfetta così, Le vibrazioni con Tantissimo e Tanani con Sesso occasionale.

La classifica generale della sala stampa

La prima classifica generale di Sanremo 2022 conferma la forza dei grandi favoriti, ma anche quella che è la più grande delusione fin qui: Achille Lauro. Il primo podio del Festival vede sul terzo gradino La rappresentante di lista, al secondo Mahmood e Blanco e in vetta Elisa, mattatrice della serata e acclamata dal pubblico al momento dell’annuncio. Quarto posto per Dargen D’Amico e quinto per Gianni Morandi, entrambi esibitisi durante la prima serata. Sesta Emma, settime Ditonellapiaga e Rettore. A completare la Top 10 ci sono Massimo Ranieri, ottavo, davanti a Irama e Moro, rispettivamente in nona e decima posizione. La grande delusione arriva da Achille Lauro, soltanto 16esimo. L’artista dovrà sperare nel televoto, al via da domani, per ribaltare la situazione.

La classifica completa