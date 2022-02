Sanremo 2022: chi sono i Meduza, ospiti della prima serata

«Sgranchitevi bene le gambe e preparatevi a ballare, perché stanno per arrivare i Meduza». Amadeus presenta così il trio di producer tutto italiano che ormai da tre anni raccoglie consensi in tutto il mondo. «Alzatevi tutti in piedi perché dal tetto del mondo al palco del festival di Sanremo si balla con i Meduza». Tra gli ospiti della prima serata di Sanremo 2022 ci sono anche loro: Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. Hanno suonato un medley dei loro più grandi successi, facendo davvero ballare il pubblico dell’Ariston. Una musica completamente diversa a quella vista durante la serata, dal trap di Achille Lauro al rock dei Maneskin.

Chi sono i Meduza

Nati nel 2019, i Meduza sono un gruppo di producer che si sono imposti ormai da tempo sulla scena musicale house ed elettronica globale. A formarla sono stati i tre producer Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. Mentre quest’ultimo è un dj resident house, i primi due si sono diplomati al conservatorio in organo e musica elettronica. La loro amicizia li ha spinti a formare la band e al successo, arrivato già nel 2019 grazie al brano Piece of your heart. Oltre 680 milioni gli ascolti in streaming sulla piattaforma Spotify, fino ad approdare sulle radio di tutto il mondo e diventando uno dei gruppi più ascoltati dell’anno insieme al trio inglese dei Goodboys, con cui è stata prodotta la canzone. Piece of your heart viene anche candidata ai Grammy 2019 nella categoria Best dance recording, poi vinta da The Chemical Brothers con Got to keep on.

La carriera dei Meduza

La carriera dei Meduza prosegue ancora con il gruppo britannico dei Goodboys. L’unione delle band porta al singolo Lose Control, mentre nel 2020 arriva Paradise. Un altro successo per i tre producer italiani, che firmano il brano con l’irlandese Dermot Kennedy. Su Spotify gli streaming sono oltre 200 milioni. La loro popolarità aumenta tanto da essere ospiti nella trasmissione The Ellen DeGeneres Show, uno dei talk più seguiti degli Stati Uniti. La loro fama è in crescita e lo dimostra la scelta di Amadeus di “convocarli” per la prima puntata di Sanremo.