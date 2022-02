Sanremo 2022, Martina Pigliapoco: chi è la carabiniera ospite al Festival

Tra gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo c’è anche Martina Pigliapoco. «Pochi mesi fa c’è stata una vicenda che c’ha commosso, con protagoniste due donne», ha esordito Amadeus nel presentarla, raccontando la sua storia. Il destino ha deciso di farle incontrare su un ponte alto 80 metri. Una delle due, mamma di tre figli, aveva deciso di togliersi la vita. L’altra è un carabiniere, ha trascorso più di tre ore con lei finché non l’ha convinta a non farlo. La giovane carabiniera si chiama Martina Pigliapoco ed è con enorme piacere che la accolgo qui sul palco». Il conduttore poi ha continuato chiedendole come abbia fatto a convincerla.

Il racconto di Martina Pigliapoco

«Ho pensato che arrivata sul quel ponte dovevo rassicurare la signora», ha spiegato Martina Pigliapoco. «Mi sono avvicinata e seduta a terra per farle capire che ero lì per aiutarla e ascoltarla. Ho cercato di stabilire un rapporto con argomenti vari e poi ho provato a scavare più a fondo, per arrivare nell’intimo del problema. Pian piano la conversazione si è sviluppata per tre ore e mezza, fino a trovare la soluzione grazie all’argomento famiglia. Tramite i figli, l’ho fatta riflettere sull’importanza si una mamma per i suoi figli. Io in quel momento le ho detto di pensare che io fossi la sua quarta figlia e che per me sarebbe stato meglio avere una mamma con quei problemi piuttosto che vivere senza una mamma. Il tempo è stato lungo e l’immagine che cercavo di scacciare dalla mente era quella di vederla volare giù. Ho provato a scacciare il pensiero con l’idea di riabbracciarla ed è accaduto». Le due donne ancora si sentono: «Lei fa parte della mia vita e sono felicissima». Poi il lungo applauso dell’Ariston, indirizzato con affetto alla donna.

Chi è Martina Pigliapoco

Martina Pigliapoco è una carabiniera che lo scorso 29 novembre è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana «per il coraggio e la sensibilità dimostrate nell’esercizio delle sue funzioni» dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il coraggio e la sensibilità di cui si parla, sono scese in campo il 4 ottobre 2021. Martina Pigliapoco era in servizio presso la stazione dell’Arma di San Vito di Cadore, in provincia di Belluno. Dopo una segnalazione, si è recata su un ponte a Perarolo di Cadone, dove una persona aveva scavalcato la ringhiera per lanciarsi nel vuoto. Un suicidio evitato soltanto grazie al pronto intervento della carabiniera. Appena arrivata, infatti, si è seduta a pochi passi e ha iniziato a dialogare con la donna che stava pensando di gettarsi, fino a convincerla a non farlo. Una conversazione di tre ore, culminata poi con il lieto fine e un lungo abbraccio tra le due protagoniste.