Sanremo 2022, Checco Zalone: dalla favola «scorretta» al virologo Carrisi

Come Fiorello, anche Checco Zalone non apre il suo Festival di Sanremo, il primo assoluto nella sua carriera di comico e attore, dal palco. Lo fa, invece, dalla galleria dell’Ariston, chiamando a gran voce Amadeus. «Amadeus alza il naso, sono qui. Volevi un altro Bugo, eh? Non ti accontenti mai!». Zalone stesso spiega il perché dicendo di voler partire «da qui, dalla mia gente! Questa è la mia gente, la gente vera. Tu saluti solo quelli di là sotto. Umiltà, Amadeus. Io amo il popolino». Un inizio con grandi risate, che aumentano all’arrivo sul palco. Checco finge di commuoversi e dice: «Mi sento un Maneskin». Poi ancora: «Mi merito tutto questo? Sì, è il minimo».

Checco Zalone e la favola «scorretta»

Archiviati i convenevoli e le battute sulle conduttrici («Sono brave, te le ha imposte Giovanna»), Checco Zalone parte con la sua favola «scorretta». Il comico parte forte: «Stasera vi propongo una storia LGBTQ. E lo so cosa stai pensando: ho il Samsung, non le capisco ste cose. Comunque questa storia è ambientata in Calabria. Un bel posto, fatto di bella gente. Abbiamo detto questo ora così non possono offendersi, sti terroni». E la favola ha un tema caldo, l’omofobia. Ha per protagonisti calabresi e trans brasiliane, utilizzati con ironia per condannare atteggiamenti omofobi. A rincarare la dose una versione di Almeno tu nell’universo cantata proprio dalla trans brasiliana protagonista.

Checco Zalone è Ragadi, rapper (poco) disagiato

La lunga serata di Checco Zalone passa poi da Ragadi. Il comico si trasforma in un rapper disagiato, che però disagiato non è. «Che ne sai di me, della mia Play Station 2 quando già c’era la 3?». Il brano cantato da Zalone nei panni del triste rapper dalla vita agiata si intitola «Poco ricco». Parla di traumi che in realtà non lo sono, prendendo in giro i testi molto cupi di tanti cantanti della generazione Z.

Oronzo Carrisi, il virologo di Checco Zalone

Un misto tra Oronzo Canà e Albano Carrisi, il virologo di Cellino San Marco è stato il terzo sketch Checco Zalone. «Tutti i virologi oggi hanno un agente», comincia il comico, «e comunque non voglio parlare di Albano, mi ha rovinato la vita. Dicono solo che sono cugino di Albano. Oggi dicono il contrario, è lui che è il cugino di Oronzo Carrisi». Il ruolo del virologo viene preso in giro, paragonato a quello di un vip che gode di una fama incontrastata grazie alla pandemia. «Stavo per abbandonare virologia, poi mi ha salvato la vita questo: il primo tampone positivo di Cellino San Marco. Mi ha cambiato la vita». Poi la canzone Pandemia, ora che vai via. Un brano con cui Oronzo Carrisi parla del dramma vissuto da virologo nel vedere la pandemia rallentare e scomparire.