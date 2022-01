Sanremo 2022, Vessicchio positivo al Covid: «Non ho sintomi, spero di esserci»

Sanremo 2022 rischia di perdere uno dei suoi protagonisti più amati. Il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio ha dichiarato, in un’intervista all’Adnkronos, di essere positivo al Covid. Il virus non ha risparmiato il Festival della canzone italiana e dopo il caso di Aka7even, ora anche il maestro è alle prese con l’infezione. La sua positività sembra essere stata trovata, però, già da qualche giorno e Vessicchio ha ammesso di sperare di negativizzarsi entro lunedì, in modo tale da poter partecipare al Festival al fianco della band Le Vibrazioni.

Vessicchio: «Positivo senza grandi sintomi»

Il maestro Beppe Vessicchio ha rivelato la propria positività e tiene col fiato sospeso i tanti fan dei social che aspettavano di vederlo al Festival di Sanremo, in programma dall’1 al 5 febbraio. «Sono a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival», ha dichiarato, spiegando poi di essere positivo «da diversi giorni, senza grandi sintomi». Adesso l’attesa del tampone, che potrebbe arrivare proprio a ridosso della sua partecipazione al fianco de Le Vibrazioni.

Vessicchio su Sanremo: «Diversi casi tra orchestra e coro»

Il direttore ha poi parlato delle grandi difficoltà organizzative vissute dal Festival, alle prese con la maggior contagiosità della variante Omicron. «Quest’anno», ha dichiarato, «con la enorme diffusione del virus è forse ancora più complesso dell’anno scorso. Hanno avuto già diversi casi nell’orchestra e nel coro. E nel coro, che prova e si esibisce naturalmente senza mascherina, questo vuole dire ogni volta far stare a casa tutti per diversi giorni e convocare altri. Ci vuole grande pazienza. Ma io sono fiducioso».

Vessicchio al Quirinale: «Mi ha fatto ridere»

Negli ultimi giorni il nome di Beppe Vessicchio è balzato agli onori della cronaca anche per essere stato inserito, durante il primo scrutinio, tra i nomi del possibile Presidente della Repubblica. Il maestro viene citato anche da Alexa, l’assistente vocale di Amazon, come nome adatto per il Quirinale. «L’ho saputo e mi ha fatto ridere molto», ha raccontato, «ma la prima a candidarmi è stata Luciana Littizzetto. Dice sempre che metterei d’accordo tutti e che sto bene anche sulle banconote per la mia somiglianza con il Giuseppe Verdi ritratto sulle mille lire».