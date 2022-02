Sanremo 2022: gli ascolti della terza serata

Sanremo continua a volare negli ascolti. Ieri 3 febbraio i telespettatori che hanno seguito la terza serata del festival su Rai Uno sono stati in media 9.360.000, pari al 54,1 per cento di share. Ancora una volta Amadeus ha battuto se stesso: lo scorso anno la terza serata del festival dedicata alle cover (appuntamento particolarmente gradito dal pubblico) si era fermata a una media di 7.435.000 spettatori pari al 44,4 per cento di share.

Gli ascolti della 72esima edizione di Sanremo sono in linea con quelli del 2020

Nel dettaglio, la prima parte della terza serata del Festival di Sanremo, e cioè la fascia oraria dalle 21.30 alle 23.42, è stata seguita da 12.849.000 spettatori con il 53,2 per cento di share; la seconda parte – 23.46 all’1.46 – da 5.455.000 spettatori con il 5,8 per cento di share. Proseguendo nel confronto con l’edizione del 2021, lo scorso anno la prima parte della terza serata fu seguita da 10.596.000 telespettatori pari al 42,4 per cento di share, mentre la seconda da 4.369.000 spettatori con uno share pari al 50,6 per cento. In generale, gli ascolti della 72esima edizione del festival di Sanremo sono in linea con l’edizione del 2020 – la prima targata Amadeus – quando la terza serata ottenne in media 9.836.000 spettatori e il 54,5 per cento di share.

Terza serata: hanno brillato Drusilla Foer e il super ospite Cesare Cremonini

La terza serata del festival ha convinto grazie alla co-conduzione di Drusilla Foer, acclamata dal pubblico, e alla performance di Cesare Cremonini.

La classifica della terza serata

La classifica della terza serata vede in testa Mahmood e Blanco con Brividi; al secondo posto Elisa con O forse sei tu e terzo Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Penultima Anna Mena con Duecentomila ore e Tananai con Sesso occasionale. (Qui la classifica completa)-

La serata di venerdì dedicata alle cover

Stasera venerdì 4 febbraio, a condurre il festival con Amadeus sarà Maria Chiara Giannetta. La quarta serata sarà dedicata alle cover: ogni cantante eseguirà un pezzo storico 8dagli Anni 60 agli Anni 90) con l’aiuto facoltativo di un ospite. In collegamento dalla nave ospiti di Orietta Berti e Fabio Rovazzi ci saranno invece i Pinguini Tattici Nucleari.