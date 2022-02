Sanremo 2022: come sono andati gli ascolti della seconda serata

Sarà anche stata densa di retorica, ma la seconda serata di Sanremo ha macinato consensi di pubblico. Dalle 21.29 alle 24.50 lo show di Amadeus ha raccolto in media 11.320.000 telespettatori pari al 55,8 per cento di share. L’anno scorso la seconda serata del festival aveva avuto in media 7.585.000 spettatori con il 42,1 per cento. Tornando alla serata del 2 febbraio 2022, la prima parte del festival – dalle 21.29 alle 23.33 – è stata seguita da 13.572.000 telespettatori pari al 55,3 per cento di share, la seconda (dalle 23.38 alle 24.50) da 7.307.000, pari al 57,4 per cento. Continuando con i confronti, nel 2021 la prima parte della seconda serata era stata seguita da 10.113.000 persone con il 41,2 per cento, la seconda da 3.966.000 con il 45,7 per cento.

Sanremo: superati gli ascolti della prima serata

Con il risultato di ieri, la seconda serata di Sanremo supera gli ascolti della prima (10.911.000, pari al 54,7 per cento di share) evitando il tradizionale calo. E pure quella del 2020, anno dell’arrivo di Amadeus alla direzione artistica del festival, quando la seconda serata raggiunse una media di 9.693.000 spettatori e il 53,3 per cento di share. Amadeus dunque batte se stesso. E non solo. Lo share del 55,8 per cento di media della serata di mercoledì è il più alto delle seconde serate del festival dal 1995 quando Pippo Baudo affiancato da Claudia Koll e Anna Falchi raggiunse il 65,42 per cento di share.

Sanremo il programma della terza serata: si esibiranno tutti e 25 i cantanti in gara

Stasera 3 febbraio, terza serata, torneranno a esibirsi tutti e i 25 cantanti cantanti in gara. Questa volta voteranno sia il pubblico col televoto (con un peso del 50 per cento sul risultato) e la giuria demoscopica 1000 (sempre per il 50 per cento). La media delle percentuali di voto complessive ottenute dalle canzoni nella terza serata e nelle prime due determinerà una nuova classifica generale.

Sanremo: la classifica parziale e generale della Sala Stampa

Intanto ieri sera la classifica parziale della sala stampa vede prima Elisa poi Ditonellapiaga & Rettore e Emma. Seguono Irama, Fabrizio Moro, Giovanni Truppi, Sangiovanni, Matteo Romano, Highsnob & Hu, Iva Zanicchi, Aka 7even, Le Vibrazioni, Tananai. La classifica generale della sala stampa vede sempre prima Elisa poi La Rappresentante di lista e terzi Mahmood e Blanco. Quarto posto per Dargen D’Amico e quinto per Gianni Morandi. Sesta Emma, settime Ditonellapiaga e Rettore. A completare la Top 10 Massimo Ranieri, ottavo, davanti a Irama e Moro, rispettivamente in nona e decima posizione. La grande delusione arriva da Achille Lauro, soltanto 16esimo. L’artista dovrà sperare nel televoto, al via da stasera, per ribaltare la situazione.