Sanremo 2022, Amadeus chiama «signora» la maestra Marcotulli: è polemica

La quarta serata del Festival di Sanremo è quella dedicata alla cover. I 25 cantanti in gara si esibiscono, tutti, in rapida successione. Cantano grandi successi italiani e stranieri, accompagnati spesso da volti noti o meno noti della musica nostrana e internazionale. Ad aprire è stata Noemi, da sola, che ha cantato al pianoforte You make me feel like a natural woman, prima di Giovanni Truppi, che si è esibito insieme a Vinicio Capossela (al debutto all’Ariston) sulle note di Nella mia ora di libertà di Fabrizio De Andrè. Poi arriva Yuman, ed è lì che Amadeus scivola. Non nel presentare il giovane artista, ma nel ringraziare la sua compagna di viaggio nella serata delle cover, la maestra Rita Marcotulli, una delle più grandi artiste jazz del panorama italiano.

Amadeus ringrazia Rita Marcotulli e la chiama «signora»

Non è sfuggita agli utenti social la formula utilizzata dal direttore artistico del Festival nel salutare e ringraziare Rita Marcotulli, che si è esibita al fianco di Yuman nella cover di My Way, accompagnandolo al pianoforte. «Grazie, signora», dice Amadeus. Un termine che stride rispetto al «maestro» utilizzato per i direttori d’orchestra o, poco dopo, per Beppe Vessicchio, sul palco con Le Vibrazioni e Sophie and the Giant.

Twitter non perdona: «Chiamata signora come fosse in fila alla Lidl»

Gli spettatori più attenti hanno subito notato la differenza di trattamento e in tanti si sono riversati su Twitter, dove hanno riportato la vicenda e attaccato Amadeus. «Rita Marcotulli chiamata “Signora” da Amadeus come se fosse in fila alla LIDL e non pianista o maestra come invece meriterebbe di essere chiamata. Io boh», scrive un utente. Subito dopo un altro esempio: «”Grazie signora, grazie” Amadeus ringrazia così la maestra Rita Marcotulli, tra le più grandi artiste jazz italiane. D’altronde la formula classica di presentazione sanremese è da sempre “dirige l’orchestra il signore”». La quarta serata si apre con una immediata polemica.