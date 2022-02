Sanremo 2022, Amadeus annuncia: Pausini, Cattelan e Mika condurranno l’Eurovision

L’Eurovision Song Contest 2022 sarà condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. L’annuncio è arrivato, come previsto, sul palco dell’Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo. Amadeus lo ha ufficializzato durante la parte dedicata alla cantante, esattamente a 100 giorni dall’inizio della manifestazione. «Posso finalmente annunciarlo e far partire il countdown», ha dichiarato il conduttore, mostrando anche il numero 100 sulla Mole Antonelliana a Torino. Grandi applausi e l’ironia di Laura Pausini, per una Mole illuminata di rosso che le ha fatto pensare al Milan, la sua squadra del cuore.

Laura Pausini canta Scatola e si commuove

L’ospitata di Laura Pausini parte con la presentazione di un’inedito. L’artista, la cui carriera è stata lanciata proprio dal Festival di Sanremo, vinto nel 1993 con La solitudine, ha cantato Scatola. Il nuovo singolo è stato scritto da Madame ed è stato molto applaudito dall’Ariston. Laura Pausini si è commossa e ha ironizzato sulle sue lacrime, sottolineando l’importanza che quel palco ha avuto nella sua vita e nella sua carriera. Proprio da questo parte il suo primo film, Piacere di conoscerti, che uscirà nelle sale il prossimo aprile e la cui trama si base su come sarebbe stata la vita della cantante se non avesse trionfato al festival.

Laura Pausini duetta con Mika: poi l’annuncio

Archiviato il racconto del prossimo film, Laura Pausini duetta con uno sgargiante Mika in abito blu. I due infiammano l’Ariston prima dell’arrivo di Alessandro Cattelan. Lì, il momento tanto atteso. Amadeus annuncia che «Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika condurranno l’Eurovision Song Contest. Finalmente posso dirlo». Dei tre si era già parlato in passato. L’Adnkronos aveva già dato per certe le scelte del duo Pausini-Cattelan, mentre quella di Mika restava l’unica selezione ancora in stand by. Sarà Torino ad ospitare l’evento, l’anno scorso vinto dall’Italia con i Maneskin. A rappresentare il Paese sarà l’artista vincitore del Festival.