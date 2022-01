Sanremo 2022, Aka7even positivo al Covid: «Sto bene»

A pochi giorni dall’inizio della kermesse, Sanremo 2022 ha già il suo primo artista positivo al Covid. Si tratta di Aka7even, che con una story su Instagram ha comunicato ai suoi fan la propria positività. Adesso il giovane cantante ha appena due settimane per negativizzarsi per poter partecipare attivamente, dal palco e live, al festival della canzone italiana. Se dovesse ancora risultare positivo, il 21enne resterà in gara partecipando con la registrazione delle prove, come successo lo scorso anno a Irama.

Aka7even positivo al Covid: l’annuncio su Instagram

L’annuncio della positività di Aka7even è arrivato con una story su Instagram. «Ciao a tutti. Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto». Il 21enne cantante, forgiatosi nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha rassicurato i fan e lanciato un messaggio in chiave sicurezza. Sia per le sue condizioni sia per le due settimane che ancora mancano all’1 febbraio, data in cui inizierà Sanremo, la partecipazione dal vivo con il brano Perfetta così non pare essere in discussione.

Sanremo 2022: cosa succede in caso di artista positivo al Covid

In caso di positività al Covid, la gara di un artista non sarebbe comunque messa in discussione. Lo ha spiegato lo stesso Amadeus, precisando che sarà data ai cantanti la possibilità di andare in onda con l’esibizione registrata durante le prove. Una regola che ricalca quanto successo nella passata edizione a Irama. Dopo la positività riscontrata in un membro del suo staff, al cantante è stato concesso di restare in gara con la performance registrata durante le prove, così da farlo restare in quarantena e mantenere tutte le norme di sicurezza. Un caso unico, per il festival, che quest’anno rischia di ripetersi in caso di nuovi positivi.