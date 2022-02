Sanremo 2022, è subito Achille Lauro show: auto-battesimo sul palco a petto nudo

Achille Lauro non perde tempo e apre il Festival di Sanremo 2022 con il suo classico stile. A petto nudo, piedi scalzi e con attillati pantaloni di pelle, uno dei più discussi artisti italiani ha dato il via alle esibizioni con la sua Domenica, insieme all’Harlem Gospel Choir. Il cantante dedica la sua esibizione alla madre, che oggi compie 61 anni. Come se non bastasse, l’esibizione del “solito” Achille Lauro si è conclusa con un auto-battesimo simulato in ginocchio ai piedi dell’Harlem Gospel Choir. L’artista ha preso dell’acqua da un piccolo vaso e l’ha versata sul proprio capo.

Terzo festival per Achille Lauro

Achille Lauro torna sul palco dell’Ariston per la terza volta. Dopo aver stupito due edizioni fa con i suoi look stravaganti e il successo Me ne frego, l’anno scorso è stato il super ospite di tutte le serate con i suoi “quadri”. Glam Rock, Rock and Roll, Pop e Punk Rock i quattro generi affrontati. Durante il pre-festival l’artista ha parlato di come, solitamente, ha affrontato le precedenti edizioni «al contrario». Ha ironizzato dicendo che da partecipante si è comportato da super ospite e, viceversa, si sentiva in gara nella scorsa edizione, con i quadri presentati e le sue esibizioni considerate stravaganti.

Amadeus, la commozione e i problemi audio di Ornella Muti

Poco prima, Amadeus ha dato il via all’edizione 2022 del Festival commuovendosi a fine scalinata. L’impatto del rivedere il pubblico ha fatto brillare gli occhi al conduttore televisivo, che ha ringraziato poi tutti, dagli organizzatori all’orchestra, fino, appunto, agli spettatori. Archiviate le prime due esibizioni (Achille Lauro e Yuman), proprio dalla platea sono arrivati alcuni mugugni e proteste. I presenti hanno chiesto di aumentare il volume del microfono di Ornella Muti, che incredibilmente non si sentiva. Una gaffe a cui ha subito rimediato Amadeus, che scherzando ha coinvolto il pubblico facendosi dare l’ok.