Sanna Marin: marito, origini italiane, genitori e biografia del Ministro Capo della Repubblica Finlandese

Attuale Ministro Capo della Repubblica Finlandese e dal 2019 vicepresidente del Partito Socialdemocratico Finlandese (SDP), Sanna Marin è il più giovane capo del governo nella storia del paese e il capo del governo più giovane del mondo all’epoca della sua formazione: vediamo cosa si sa sul marito, sui genitori e sulle sue presunte origini italiane.

Sanna Marin: biografia

Laureata in Scienze dell’Amministrazione nel 2017 e specializzatasi in Management comunale e regionale, ha debuttato nel mondo della politica nel 2006 entrando a far parte della gioventù socialdemocratica di cui, dal 2010 al 2021, è stata prima vicepresidente. Eletta come presidente del consiglio comunale di Tampere nel 2012, carica che ha ufficialmente assunto nel gennaio 2013 e fino al 2017, ha poi ottenuto la vicepresidenza del Partito Socialdemocratico Finlandese (la seconda nel 2014 e la prima nel 2017).

Nel 2015 è arrivata la sua prima esperienza in Parlamento nel collegio elettorale di Pirkanmaa, incarico riconfermato anche alle elezioni del 2019 quando è diventata, da giugno a settembre, ministra dei Trasporti e delle Telecomunicazioni. Alla fine dell’anno, dopo le dimissioni dell’allora premier, è stata proposta ed eletta come nuovo primo ministro diventando, a 34 anni, il più giovane capo del governo nel mondo (fino all’insediamento di Sebastian Kurz come cancelliere austriaco il 7 gennaio 2020), e il più giovane di sempre in Finlandia.

Sanna Marin: il marito

Il Ministro Capo della Finlandia è sposata con Markus Räikkönen, ex calciatore suo coetaneo a cui è sentimentalmente legata da quando entrambi avevano 18 anni. I due hanno celebrato la loro unione il primo agosto 2020, due anni e mezzo dopo la nascita della loro prima figlia Emma Amalia. “Sono felice di poter condividere la mia vita con l’uomo che amo. Abbiamo visto e vissuto molto insieme, condiviso gioie e dolori e ci siamo sostenuti l’un l’altro nel profondo e nella tempesta”, aveva scritto sul suo profilo Instagram il giorno delle nozze.

Sanna Marin: i genitori

Per quanto riguarda la sua famiglia, è noto che i genitori biologici della Marin si sono separati quando lei era molto piccola a causa dell’alcolismo del padre. Qualche tempo dopo la separazione, la madre ha iniziato una relazione con una donna e la politica è dunque cresciuta come figlia di una coppia omogenitoriale.

Sanna Marin: le origini italiane

Come suggerirebbe il cognome, Sanna Marin potrebbe avere origini italiane. Sull’attendibilità di questa informazione non vi sono però certezze e si sa soltanto che in estate la donna è solita frequentare la Sardegna insieme al marito e alla figlia.