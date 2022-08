Sanna Marin, il video in cui balla scatenata: è polemica sulla premier finlandese

Sanna Marin, premier della Finlandia, è finita al centro di alcune polemiche dopo la diffusione sui social di un video che la ritrae. Nelle immagini si vede la politica di 36 anni scatenarsi in balli e canti insieme a diversi personaggi pubblici. “Non ho fatto uso di droghe. Ho solo bevuto un po’ di alcol“, si è difesa in seguito. Tuttavia il chiacchiericcio non si è spento, anche per via di una frase che si sente pronunciare nel video, associata all’uso di cocaina.

Sanna Marin e le polemiche sul party privato

Sanna Marin è la più giovane premier in carica al mondo. È originaria di Helsinki e ha 36 anni. Recentemente è finita al centro di alcune polemiche per via di un video diffuso sui social e subito divenuto virale. Nelle immagini si vede la politica cantare e ballare scatenata in un party privato, insieme a diversi personaggi pubblici. Marin, sulle note di popolari artisti rap come Petri Nygard e Antti Tuisku, nel video si diverte in compagnia di volti noti del jet set finlandese.