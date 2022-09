Il Sankt Pauli twitta in italiano: «Siamo tutti antifascisti»

«Basta!». Una sola parola, accanto a una foto in cui si legge: «Siamo tutti antifascisti». Scrive in italiano su Twitter il profilo ufficiale del Sankt Pauli, club della serie B tedesca, la Zweite Liga. Si tratta di una società che da sempre non si occupa soltanto di calcio, ma è impegnata anche nel sociale e nella politica. E il messaggio è rivolto ai risultati elettorali italiani, che hanno fatto scalpore in ogni parte d’Europa e nel resto del mondo.

Il tweet del St. Pauli e l’impegno sociale

Il St. Pauli torna quindi a parlare dell’Italia. Era successo già in passato, quando sulla maglia aveva aggiunto la scritta «Lampedusa» per porre l’accento sulla questione migranti. Ha preso posizione anche sull’omofobia, sfilando al gay pride di Amburgo. E inoltre conta un gran numero di donne tra i propri tifosi. E ora il tweet contro la vittoria del centrodestra. «Siamo tutti antifascisti», si legge nella foto, corredata da un semplice «Basta!», in italiano.

La lunga giornata di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni è alle prese con reazioni da ogni parte del mondo. Il mondo del calcio italiano non si è espresso, ma quello dello spettacolo sì. Già nei giorni scorsi si erano espressi in molti, chi contro e chi a favore, come Asia Smutniak e Giorgio Pasotti. Poi Renato Zero, alla vigilia del suo primo concerto, del tour romano, con le urla notturne fuori dall’hotel e la frase «è un regime». Anche Fiorello ha voluto dire la sua, ironicamente, così come i Maneskin e Sabrina Ferilli, pubblicando la foto del treno «in orario». La reazione più bella, per lei, è stata quella della figlia Ginevra, di cui ha pubblicato il biglietti augurale lasciato a casa.