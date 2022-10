Sanità lucana, indagati il sottosegretario Moles e l’ex governatore Pittella

Aumenta il numero di indagati nella lista del procuratore di Potenza Francesco Curcio. Al centro dell’inchiesta ci sarebbe un ospedale che si sarebbe dovuto costruire a Lagonegro, in provincia di Potenza. L’inchiesta è stata affidata alla Direzione distrettuale antimafia. A quanto si apprende, dietro la costruzione di questa struttura sanitaria ci sarebbe stato il «tornaconto personale» di alcuni esponenti politici. L’inchiesta è partita lo scorso 7 ottobre.

Sanità lucana, cosa si sa finora

Per Bardi ci sarebbe anche l’accusa di tentata concussione. Infatti, con l’ex assessore Leone e il capo di gabinetto Ferrara, secondo chi indaga avrebbe chiesto all’avvocato della Regione di non proseguire la difesa di Massimo Barresi. Barresi era direttore generale dell’ospedale San Carlo di Potenza ed era in giudizio davanti al Tar. Sarebbe stato, però, anche contrario alla costruzione del nuovo ospedale. In realtà, l’avvocato non poteva tirarsi indietro, perché il suo mandato era stato firmato dalla giunta precedente. Il tentativo di togliere la difesa a Barresi, secondo chi indaga, sarebbe stato un modo per fargli guerra per la vicenda dell’ospedale.

L’inchiesta ha travolto la giunta e ha portato all’arresto di Francesco Piro. Sono stati indagati anche tre consiglieri regionali: Bellettieri, Sileo e Zullino. Ora l’inchiesta si allarga con nuovi nomi eccellenti nel registro degli indagati.

Le indagini

La sindaca di Lagonegro Di Lascio è ai domiciliari. Le autorità hanno disposto l’obbligo di firma per l’assessore all’agricoltura Cupparo e per Leone, ex assessore alla sanità. Tra gli indagati, arriva l’inserimento nel registro per Giuseppe Moles sottosegretario all’editoria, l’ex governatore Pittella e il deputato uscente Casino.

«Nessuna informativa di garanzia è giunta al mio indirizzo, né sono a conoscenza delle ricostruzioni fatte dal giornale che pure sarebbe impropriamente in possesso di documenti a me sconosciuti» ha commentato il consigliere regionale della Basilicata Marcello Pittella di Azione.