Tag43 vi dà il buongiorno con La Ballata delle donne, poesia di Edoardo Sanguineti tratta da Il gatto lupesco. Poesie (1982-2001). Autore teatrale, critico, dantista, Sanguineti fu uno degli esponenti del Gruppo 63. Deputato indipendente del Pci dal 1979 al 1983, è scomparso nella sua Genova il 18 maggio 2010 a 79 anni.

Ballata delle donne

Quando ci penso, che il tempo è passato/ le vecchie madri che ci hanno portato, /poi le ragazze, che furono amore, /e poi le mogli e le figlie e le nuore,/ femmina penso, se penso una gioia:/ pensarci il maschio, ci penso la noia./Quando ci penso, che il tempo è venuto,/la partigiana che qui ha combattuto,/quella colpita, ferita una volta,/ e quella morta, che abbiamo sepolta,/femmina penso, se penso la pace:/pensarci il maschio, pensare non piace./Quando ci penso, che il tempo ritorna,/che arriva il giorno che il giorno raggiorna,/penso che è culla una pancia di donna,/e casa è pancia che tiene una gonna,/e pancia è cassa, che viene al finire,/che arriva il giorno che si va a dormire./Perché la donna non è cielo, è terra/carne di terra che non vuole guerra:/è questa terra, che io fui seminato,/vita ho vissuto che dentro ho piantato,/qui cerco il caldo che il cuore ci sente,/la lunga notte che divento niente./Femmina penso, se penso l’umano/la mia compagna, ti prendo per mano.