Sangiuliano: «Abuso di parole straniere è snobismo radical chic»

Per il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, l’italiano deve essere inserito in Costituzione e l’abuso di parole straniere è parte di un meccanismo che definisce «snobismo radical chic». Tutto è nato da una lunga intervista apparsa su Il Messaggero, che da qualche giorno ha lanciato una campagna per difendere la lingua italiana. Un argomento ricorrente dall’insediamento del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni, il cui partito, Fratelli d’Italia, ha proposto che l’italiano venga riconosciuto come lingua ufficiale dalla Costituzione, sia l’anno scorso sia nel 2022.

Sangiuliano: «Coerenti con altre nazioni, lingue riconosciute in molte Costituzioni»

Il ministro della Cultura spiega il suo punto di vista: «La consacrazione della lingua nazionale è in molte Costituzioni, di gran parte dei Paesi non solo europei. Quindi si tratta di essere coerenti con altre grandi nazioni europee e occidentali, e già il presidente Meloni presentò una proposta in tal senso. Poi, naturalmente, la riforma va armonizzata con il quadro di riforme a cui sta lavorando il ministro Casellati. La lingua è l’anima della nostra nazione, il tratto distintivo della sua identità. Il secolo scorso insigni studiosi del calibro di Croce, Gentile, Volpe hanno a lungo argomentato sulla circostanza che l’Italia sia nata molto prima della sua consacrazione statutaria e unitaria. L’Italia nasce attorno a quella che fu definita la “lingua di Dante”». Sangiuliano poi cita vari esempi, tra Battaglia, Gramsci, Gentile, Cattaneo, Manzoni e De Sanctis.

Le parole inglesi: «Abuso appartiene a snobismo radical chic»

Sangiuliano interviene anche sull’utilizzo di parole inglesi al posto di quelle italiane. Già diverse volte Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni hanno raccomandato di utilizzarne meno. Emblematico il caso dell’auto-correzione del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, reo di aver utilizzato la parola «dispenser», prima di correggerla con «dispensatore». Il ministro della Cultura insiste sul tema: «Credo che un certo abuso dei termini anglofoni appartenga a un certo snobismo, molto radical chic, che spesso nasce dalla scarsa consapevolezza del valore globale della cultura italiana. E anche della sua lingua, che invece è ricca di vocaboli e di sfumature diverse».