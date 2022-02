Sangiovanni, chi è? Biografia, età, vero nome e fidanzata del cantante

Diventato popolare dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni è uno dei big in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo: vediamo chi è, quanti anni ha e quali sono state le sue esperienze nel mondo della musica.

Chi è Sangiovanni

Il vero nome dell’artista è Giovanni Pietro Damian e la sua età è di 19 anni (è nato il 9 gennaio 2003 a Vicenza). Come dichiarato da lui stesso, ha scelto il suo pseudonimo perché sua madre gli diceva che “non aveva la faccia di un santo”.

Durante gli anni del liceo scientifico, si è avvicinato al mondo della musica iniziando a scrivere i primi brani. Nel 2020 ha pubblicato tre singoli per l’etichetta discografica Sugar Paranoia, Non + e Guccy Bag prima di iscriversi al talent show di Maria De Filippi in cui è risultato primo tra i cantanti e secondo nella classifica generale (capitanata dalla sua fidanzata).

Durante la partecipazione ad Amici, Sangiovanni ha pubblicato i singoli Lady, Tutta la notte e Hype, che, insieme ai brani dell’anno precedente, hanno scalato le classifiche; il primo è stato inoltre certificato quadruplo disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana.

Grande successo ha avuto anche il suo primo EP uscito per Sugar Music, entrato direttamente in vetta alla classifica italiana degli album e triplo disco di platino con oltre 150 mila unità di vendita totalizzate a livello nazionale. La canzone di maggior successo dell’album è stata Malibu, brano più ascoltato in Italia sia su Spotify che su Apple Music nonché video più visto dell’anno su VEVO.

Sangiovanni: chi è la fidanzata

La fidanzata di Sangiovanni è Giulia Stabile, ballerina conosciuta tra i banchi del talent show di Canale Cinque. La loro storia d’amore ha avuto inizio nel programma alla fine di dicembre 2020 ed è proseguita anche una volta terminata l’esperienza televisiva. Arrivata in finale con lui, la giovane è stata la prima ballerina a vincere un’edizione di Amici.

Attualmente fa parte del corpo di ballo della trasmissione e ricopre il ruolo di conduttrice del programma Tú sí que vales.