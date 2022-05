Confcommercio, lo smacco giudiziario intacca il "regno" di Sangalli?

Carlo Sangalli non ha subito estorsioni dall’ex segretaria dell’Ufficio di presidenza di Confcommercio Giovanna Venturini e da Francesco Rivolta, ex direttore generale dell’associazione. Lo ha stabilito il 27 maggio scorso, nel processo con rito abbreviato, il gup di Roma Alessandro Arturi, dopo che la Procura aveva chiesto condanne per i due imputati rispettivamente a 4 anni e 6 mesi e 5 anni.

Il “re” di Confcommercio, da accusato ad accusatore

L’84enne presidente di Confcommercio torna dunque alla ribalta delle cronache mentre la vicenda giudiziaria da lui aperta giunge per lui a una brutta conclusione. Sangalli aveva querelato la Venturini e Rivolta tre giorni dopo che il Corriere della Sera, nel novembre 2018, aveva pubblicato le accuse di Venturini, la quale denunciava presunte molestie a opera del suo superiore. Tali episodi, secondo la donna, risalivano alla fine del 2010 e non si erano mai concretizzati in una denuncia verso lo stesso Sangalli. Già diversi mesi prima 2018 la storia aveva iniziato a circolare ai piani alti di Piazza Belli, quando tre vice presidenti di Confcommercio avevano chiesto a Sangalli di dimettersi perché temevano che il caso potesse travolgere l’intera organizzazione. Sangalli rispose negando con decisione le accuse di cui parlava la donna, querelò la stessa Venturini e Rivolta accusandoli di aver cospirato per spingerlo a pagare 216 mila euro all’ex segretaria a titolo di compensazione contro la minaccia di uno scandalo. Per Sangalli, la donazione sottoscritta da un notaio il cui ammontare è stato, fino alla fine del processo, sequestrato dalla Procura è stata la conseguenza di un ricatto ordito dall’ex segretaria e da Rivolta. Venturini, invece, ha sempre affermato che il versamento fu «un’iniziativa di Sangalli» per «risarcire il danno» ottenuta con la mediazione di Rivolta e che fu lei a pretendere che la donazione avvenisse di fronte ad un notaio, per «fare le cose con trasparenza». A corroborare le tesi della difesa è giunta anche la presa di posizione di un testimone di peso come l’ex presidente di Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti, il quale ha dichiarato che Sangalli gli propose esplicitamente di intercedere presso Rivolta per organizzare una mediazione e «corrispondere una somma» a Venturini. La tesi del complotto su cui Sangalli aveva costruito le sue accuse non ha trovato, dunque, alcun riscontro giudiziario.

L’ultima battaglia dell’eterno Sangalli?

L’assoluzione degli accusati si inserisce in una partita complessa, forse l’ultima grande sfida che il veterano di Confcommercio si trova ad affrontare. Per sette volte deputato della Democrazia Cristiana (1964-1994), dal 2006 in sella a Piazza Belli dopo aver guidato per 10 anni la filiale lombarda di Confcommercio, negli ultimi due anni intento a combattere con forza la partita della ripresa economica post-Covid in difesa degli interessi delle imprese in difficoltà, Sangalli è stato definito a «fine corsa» dall’ex alto dirigente diI Confcommercio Mario Sassi che, in un articolo sul suo blog ripreso da StartMag, ha evidenziato i problemi a cui Sangalli va incontro adesso.

Le voci che indicano Sangalli per aver mentito sul caso Venturini alla direzione del gruppo, il peso della sconfitta della tesi da lui proposta in sede giudiziaria, la macchia dell’allontanamento dei tre vicepresidenti (Maria Luisa Coppa, Renato Borghi e Paolo Uggé) che lo avevano accusato nel 2018, il possibile ritorno in campo dell’ex dg Rivolta e le ombre sulla successione sono ostacoli importanti per il decano delle associazioni di categoria italiane. Rappresentante di un sistema di potere consolidatosi dall’era democristiana a quella dell’egemonia del centrodestra sulla Lombardia, Sangalli è accusato da Sassi di non aver mai pensato a un vero cambiamento o a una transizione, ma solo a governare l’esistente. Tanto che nel 2018 il siluramento di Rivolta e dei tre vice fu da molti interpretato come l’apertura alla strategia “Sangalli per sempre” alla guida di Confcommercio. Per Sassi, l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” degli accusati getta una luce sinistra sulla tenuta del sistema di potere di Sangalli e sulle sue numerose nomine, a cominciare dalla prossima alla Camera di Commercio di Milano dove si vocifera che sia pronto a candidarsi a breve. «Riprendersi da questa sconfitta sarà dura», sottolineano fonti del mondo imprenditoriale milanese a Tag43, «ma Sangalli non va mai dato per vinto in partenza».

Cariche e sfide di Sangalli

Del resto il capo dei commercianti è riuscito per lunghi anni a gestire un articolato sistema di influenza centrato sul governo dell’apparato di piccole e medie imprese che rappresentano la fibra dell’economia italiana. Sangalli, oltre alla presidenza nazionale, mantiene dal 1995 la guida della sezione milanese di Confcommercio; dal 1996 al 2017 ha guidato la Camera di Commercio di Milano che ambisce a riconquistare; dal 1998 al 2019 è stato vicepresidente di Fondazione Cariplo; dal 2013 al 2021, infine, presidente di Rete Imprese Italiane, associazione che mira ad unire commercianti e artigiani (Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Casartigiani).

Nel corso degli anni ha espresso, tra i pochi in Italia, una continuità nella sua visione politica e sociale che, forte tanto di un radicamento ben preciso (orientatosi negli anni dalla Dc fin verso Forza Italia) quanto di una piena trasversalità nel sistema industriale di riferimento, gli ha permesso una totale libertà d’azione. Confcommercio ha potuto criticare l’austerità montiana tanto quanto la percepita tensione collettiva esplosa quando Matteo Renzi era a Palazzo Chigi, che per Sangalli rischiava di aprire la porta «allo scontro sociale»; nel 2020 è stata difesa strenuamente la ripartenza di imprese e commercio dopo il Covid. Non ha risparmiato nemmeno il governo di Mario Draghi, ritenuto autore, in questo 2022, di un Documento di Economia e Finanza troppo ottimistico. Una capacità di analisi e critica molto approfondita e che ha rappresentato l’altra faccia della medaglia di un sistema di potere strutturato di cui Sangalli si è sempre presentato come orgoglioso portavoce. Oggi intaccato profondamente dal crollo del “mito fondativo” dell’ultima fase del governo di Sangalli in Confcommercio: quello del complotto contro il sovrano assoluto di Piazza Belli. Ora atteso alla sfida decisiva: cercare di compattare il consenso all’interno della sua associazione nonostante l’imbarazzante smacco subito. Oppure, come molti gli stanno suggerendo, farsi saggiamente da parte.