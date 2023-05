Sandro Giacobbe: età, canzoni, moglie, figli e malattia del cantante

Autore e cantante celebre negli anni Settanta e Ottanta, Sandro Giacobbe ha attualmente 73 anni. Nella sua carriera c’è stato spazio per tre Festival di Sanremo e diverse hit di successo, ma anche per impegno sociale e sostegno ai più deboli.

Sandro Giacobbe: biografia e carriera

Nato nel 1949 a Genova in una famiglia operaia, ha pubblicato il suo primo 45 giri di successo nel 1974. Si tratta di Signora mia, che partecipa al Festivalbar e dà il nome anche al suo primo album. Il brano viene anche inserito nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, mentre un’altra canzone del disco, Signora addio, viene interpretata anche da Gianni Nazzaro. Ma è il 1976 l’anno del boom, quando arriva terzo al Festival di Sanremo con Gli occhi di tua madre e ottiene un buon successo in estate con Il mio cielo, la mia anima.

Partecipa inoltre come autore allo Zecchino d’Oro, per tre volte fino al grande successo di Notte senza di te e soprattutto di Sarà la nostalgia, una delle hit più acclamate del 1982 e in seguito cantata anche dal tedesco Nino De Angelo. Negli anni successivi torna in gara a Sanremo due volte, nel 1983 con Primavera e nel 1990 con Io Vorrei.

Più di recente, il comico Antonio Albanese ha usato la sua hit Il mio cielo, la mia anima come canzone d’accompagnamento per il suo personaggio Cetto La Qualunque nel programma televisivo Che tempo che fa (2008). Ha inoltre scritto la colonna sonora della sit-com brasiliana Amico Bet, pubblicato diversi album e partecipato come concorrente VIP al lancio del quiz televisivo di Pupo sul canale Agon Channel.

L’impegno sociale

Da menzionare anche il suo impegno sociale con diverse campagne e raccolte fondi in favore dei più deboli. Tra queste il progetto NOI PER VOI, nato per raccogliere denaro – attraverso partite di calcio e concerti – da destinare a cinque famiglie che hanno perso il capofamiglia nella tragedia del Ponte Morandi. Il ricavato, circa 25.000 Euro, è stato diviso e donato in parti uguali ai suddetti nuclei.

Sandro Giacobbe: moglie e figli

Per quanto riguarda la vita privata, Sandro è sposato da quasi un anno con Marina Peroni, insieme a cui è convolato a nozze civili l’8 ottobre 2022. Anche lei è una cantante – è stata sua corista – e i due stanno insieme da oltre un decennio. In precedenza Giacobbe era stato sposato con un’altra donna da cui ha avuto due figli, Andrea e Alessandro. Marina, a sua volta, ha una figlia nata da una precedente relazione. La coppia ha realizzato insieme le canzoni Ali per volare e Il nostro tempo. Quest’ultima, uscita nel 2021, ha raggiunto in brevissimo tempo quasi 100.000 visualizzazioni su YouTube.

Sandro Giacobbe: la malattia

Qualche anno fa Sandro Giacobbe è stato operato per un tumore alla prostata. In passato, il cantautore aveva dovuto fare i conti con un’altra malattia quando al figlio Andrea venne diagnosticato il tumore di Wilms. All’epoca il figlio aveva solo 13 anni. «Ho deciso di farlo operare e oggi è sanissimo», aveva raccontato l’artista a Domenica Live.