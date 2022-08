Sandro Corsi morto dopo essere caduto da una scogliera: addio al musicista

Lutto nel mondo della musica: il grande bluesman Sandro Corsi è morto a 74 anni dopo essere scivolato da una scogliera a Stintino, in Sardegna. Nel corso della sua carriera, Corsi aveva raggiunto grandi risultati ed era considerato uno dei maggiori esponenti della musica blues italiana.

La dinamica dell’incidente di Sandro Corsi

La tragedia che ha portato alla morte di Sandro Corsi è avvenuta il giorno mercoledì 17 agosto. Dalle testimonianze raccolte, il musicista era a pesca sugli scogli in località Stintino, in Sardegna, in totale solitudine, forse immerso nei suoi pensieri per rilassarsi, quando improvvisamente è precipitato nel vuoto. Purtroppo, la caduta è stata fatale. Dei passanti si sono accorti della caduta dell’uomo e hanno chiamato il 118 e le forze dell’ordine, tuttavia all’arrivo dei soccorsi il musicista giaceva senza vita e sono stati inutili i tentativi di rianimarlo.

Il corpo è stato recuperato per dare al bluesman una degna sepoltura ma ciò non è stato semplice e l’operazione di recupero si è protratta per diverse ore prima di essere completata. Inoltre, la zona dov’è avvenuto l’incidente è stata interdetta al pubblico e le autorità competenti stanno cercando di ricostruire ciò che è accaduto all’uomo. In questo modo, gli agenti avranno la possibilità di confermare le reali cause del decesso di Sandro Corsi. Non si sa ancora se verrà effettuata l’autopsia al corpo, ad ogni modo nei prossimi giorni la salma verrà restituita alla famiglia per le successive esequie.

Il grande cordoglio per il musicista

Sui social molti hanno espresso il loro cordoglio per la tragica scomparsa di Sandro Corsi. In tanti hanno voluto ricordare l’artista e molti hanno scritto messaggi come «Riposa in pace, grande bluesman».

Nel corso della sua carriera Sandro Corsi ha suonato con artisti di grande calibro come Patty Pravo, Caterina Caselli e Iva Zanicchi. Inoltre, ha realizzato la colonna sonora della pellicola chiamata Focaccia Blues interpretato da Michele Placido, Lino Banfi e Renzo Arbore.