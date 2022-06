Sandra Bullock si ritira (momentaneamente) dal cinema: età, marito e film dell’attrice

Dopo trent’anni di carriera e una cinquantina di film, Sandra Annette Bullock ha annunciato la volontà di ritirarsi dalla scene cinematografiche per dedicarsi alla famiglia: vediamo qual è l’età e chi è il marito dell’attrice, produttrice cinematografica e comica statunitense naturalizzata tedesca.

Sandra Bullock: età e film

Nata nel 1964 in Virginia (ha quindi 57 anni), ha avuto una brillante carriera nel mondo del cinema consacrata, tra le altre cose, da due nomination agli Oscar. La prima risale al 2009 ed è quella che le è valsa la vittoria del premio cinematografico come miglior attrice in The Blind Side (film per cui ha vinto anche il Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico, un Critics’ Choice Awards e uno Screen Actors Guild Award). La seconda è invece giunta nel 2013 con Gravity, che non si è però trasformata in vittoria.

Nel corso della sua esperienza ha vinto quattro MTV Movie Awards, dieci People’s Choice Awards (su sedici nomination) e nove Teen Choice Award (su ventuno nomination). Nel 2013 ha inoltre ottenuto un premio speciale mai assegnato prima, il Favorite Humanitarian Award, in riconoscimento di tutta la beneficenza fatta negli anni e per l’aiuto che ha dato alle vittime dell’uragano Katrina. Secondo la rivista Forbes, nel 2010 è stata l’attrice più pagata del mondo con un guadagno di circa 56 milioni di dollari e nel 2014 con 51 milioni.

Tra i film più noti in cui ha recitato, oltre a quelli già citati, si ricordano:

Speed

Un amore tutto suo

Ocean’s 8

Ricatto d’amore

Miss detective

Molto forte, incredibilmente vicino

Two weeks notice – Due settimane per innamorarsi

Crash – Contatto fisiche

The unforgivable

Sandra Bullock: marito e figli

Quanto alla sua vita privata, nel 2005 ha sposato il costruttore Jesse G. James da cui si è separata cinque anni dopo. Dal 2015 ha una relazione col modello e fotografo Bryan Randall, che lei ha definito l’amore della sua vita.

A chi di recente gli ha chiesto se avesse intenzione di sposarlo, l’attrice ha così risposto: “Ho affrontato un divorzio. Ora ho trovato l’amore della mia vita. Condividiamo tre bellissimi figli (ndr. lui ha una figlia nata da una precedente relazione e lei ha due figli adottivi, Louis e Laila, di 12 e 10 anni). È la cosa migliore di sempre. Non ho bisogno di un documento per essere una compagna e una madre fedele. Non ho bisogno che qualcosa mi dica di essere sempre presente nei momenti più difficili”.

Sandra Bullock si ritira

A giugno 2022, Sandra Bullock ha reso noto di volersi ritirare temporaneamente dal cinema: “Sono tanto esaurita, tanto stanca e non sono più in grado di prendere decisioni sagge. Voglio stare a casa ed essere presente e responsabile”. Il lavoro, ha rivelato, è stato sempre una costante per lei ma negli ultimi tempi stava diventando una sorta di stampella. Ha inoltre aggiunto di essersi resa conto di essere sempre insoddisfatta del suo successo e di lavorare troppo per rafforzare l’autostima.