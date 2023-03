Sandra Bergman, chi è la fidanzata di Roberto Cavalli e madre del suo sesto figlio

Sandra Bergman è la compagna di Roberto Cavalli. I due sono appena diventati genitori di Giorgio, il sesto figlio dello stilista: una nascita che ha consacrato ancora di più un rapporto già molto forte che dura da 15 anni. Vediamo chi è e qualche dettaglio della sua carriera.

Chi è Sandra Bergman

Ex modella svedese eletta nel 2006 come la donna più bella di Svezia, ha 38 anni – 45 in meno rispetto allo stilista, una differenza che sembra non preoccupare proprio la coppia che sembra affiatata più che mai. I due sono inseparabili e la Bergman gli è stata sempre accanto anche nei momenti più bui, quando Cavalli ha avuto seri problemi di salute.

Nata il 17 febbraio 1985 in Svezia, giovanissima ha iniziato a lavorare nella moda vincendo diverse fasce già a 14 anni, quando fu notata da un talent scout di un’agenzia francese di modelle. È stata eletta Miss Salming, Miss Siren a Miss EU, Miss World Bikini Model e Miss Hawaiian. Ma il titolo più prestigioso è arrivato nel 2006 quando è stata eletta la donna più bella di Svezia e nel 2008 è stata la playmate di Playboy.

La coppia è insieme da 15 anni

La relazione tra la Bergman e Cavalli dura da almeno 15 anni e, con l’arrivo di Giorgio, si è consolidata più che mai. La modella è una presenza molto importante nella vita dello stilista che, nel 2015, per celebrare il loro amore gli ha regalato un’isola dal valore di circa due milioni di euro, Stora Rullingen in Svezia. I due si sono conosciuti quando la modella aveva 22 anni e Cavalli si era appena separato da Eva Duringer, dalla quale aveva avuto tre figli (Robert, Rachele e Daniele). Prima di questo matrimonio, lo stilista era stato sposato con Silvanella Giannoni per 10 anni, con la quale ha avuto i figli Tommaso e Cristiana.