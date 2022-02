Cibo e amore, un’accoppiata che le commedie romantiche hanno declinato nei modi più svariati e i registi sviscerato con i linguaggi più originali. La scienza non lo ha ancora provato ma i fatti dimostrano che poche cose riescono ad avvicinare due persone come una cena preparata con cura o un dessert consumato a lume di candela. Una credenza che il mondo del cinema ha contribuito ad alimentare regalando al pubblico una collezione di momenti memorabili in cui, a fare da protagonista, è stato proprio il connubio tra manicaretti e sentimenti. Da Pretty Woman a Come l’acqua per il cioccolato, le 10 scene da vedere e rivedere in vista di San Valentino.

Le 10 scene dei film romantici più celebri in cui cibo e sentimenti sono protagonisti

Pretty Woman, fragole, champagne e sentimenti

Tra le romcom che hanno fatto la storia del genere, Pretty Woman merita decisamente un’attenzione particolare. Uscito nel 1990, è rimasto un cult senza tempo, apprezzato da giovani e adulti. Sebbene la coppia protagonista, Edward e Vivian, non rispecchi al 100 per cento un match tra anime gemelle, gli abbinamenti gastronomici nel film, al contrario, sono impeccabili. È il caso delle fragole dolci accompagnate a champagne, l’aperitivo romantico per eccellenza.

È Complicato, amore e croissant

Quando la laurea del figlio li riavvicina, riportandoli l’uno nella vita dell’altro, Jane e Jake devono trovare un modo per convivere con un amore che pare non essere mai finito davvero. Uno scenario che si complica con l’ingresso di nuovi pretendenti come l’architetto Adam, interpretato da Steve Martin. È proprio lui il protagonista, insieme a Meryl Streep, di uno dei momenti più suggestivi di È Complicato, che li vede impegnati a preparare un vassoio di golosi croissant al cioccolato per la colazione.

The Vow, tra cioccolato e ricordi

Ispirato a una vicenda realmente accaduta, The Vow racconta il lungo ed emozionante percorso che ha portato una coppia a ritrovarsi. Dopo qualche mese di matrimonio, Paige e Leo rischiano la vita in un grave incidente stradale. Mentre il ragazzo ne esce illeso, la compagna perde la memoria, rimuovendo completamente qualsiasi ricordo del marito. Sarà proprio lui ad aiutarla a rimettere insieme i pezzi. Anche attraverso il cibo. In una scena particolarmente toccante, Leo porta Paige al Café Mnemonic, il locale dove hanno avuto il loro primo appuntamento e le regala una scatola di cioccolatini tutti da provare, una dichiarazione implicita ma chiara dell’importanza di correre dei rischi per amore.

Come l’acqua per il cioccolato, quando la cucina fa innamorare

Al centro di Come l’acqua per il cioccolato la love story tra Tita de La Garza e Pedro. Un rapporto ostacolato dalle regole di una famiglia che impedisce alla più giovane delle figlie di sposarsi perché tenuta ad accudire la madre fino alla morte. Nulla, tuttavia, sembra fermare il giovane, che, pur di restarle accanto, accetterà di sposare la sorella. Tra drammi e fraintendimenti, a unirli penserà la cucina dove la ragazza darà libero sfogo ai suoi sentimenti con ricette uniche nel loro genere: il celebre piccione arrosto con petali di rosa e i saporiti Chiles en Nogada, peperoni ripieni conditi con salsa alle noci. Leccornie che confermano a Pedro di aver trovato l’anima gemella.

Annie Hall, l’aragosta della pace

Diane Keaton e Woody Allen hanno portato sul grande schermo una delle relazioni più contorte e particolari di sempre, quella tra Annie e Alvy, fulcro di Annie Hall, due persone che, nelle loro differenze e con una sana dose di spensieratezza riescono a trovare la chiave giusta per stare bene insieme, come dimostrato in una delle scene più note, quella in cui il duo prova a preparare un’aragosta con scarsi risultati. Stomaco vuoto ma cuore pieno.

Serendipity, merenda per due

La città di New York ha fatto da sfondo alla maggior parte dei film sentimentali rimasti impressi nella memoria dei cinefili. Tra questi, non può mancare Serendipity. Il regista Peter Chelsom non si è lasciato sfuggire l’occasione di abbandonarsi a qualche sano cliché e, nella trama, ha inserito un momento che ha fatto sognare anche gli spettatori meno inclini al romanticismo. Dopo un alterco nel bel mezzo di un centro commerciale per un paio di guanti, Jonathan e Sara si ritrovano in una caffetteria con due tazze fumanti e iniziano a parlare di vita e destino. Come Hollywood insegna, se c’è di mezzo la cioccolata calda, nulla può andare storto.

Moonlight, reunion da leccarsi i baffi

Vincitore del premio Oscar per la migliore fotografia nel 2016, Moonlight è la rappresentazione perfetta di come la passione possa resistere al tempo, al di là degli intoppi e delle aspettative. Lo sanno bene Kevin e Chiron che, dopo anni di lontananza forzata, celebrano la reunion e la libertà di amarsi con un pollo arrosto al cumino e fagioli neri. Un piatto semplice ma perfetto per sorprendere il partner con un gesto sentito e sincero.

The Back Up Plan, sentimenti a prova di odori forti

Perché scambiarsi un bacio sotto le stelle quando lo si può fare in mezzo ai formaggi? Sembra decisamente poco romantico, eppure nel film The Back Up Plan la scena riesce a restituire agli spettatori una certa magia. Dopo aver cercato in lungo e in largo la persona giusta, Zoe la trova in Stan, un casaro che, per conquistarla, inventa una ricetta ispirata a lei. L’amore è cieco e, spesso, anche immune agli odori forti come quello del formaggio.

Chocolat, magici cioccolatini

Cibo e amore sono il filo rosso di Chocolat, il film che segue la storia d’amore tra la cioccolataia Vianne e lo zingaro Roux. Tra una preparazione e l’altra, saranno proprio le prelibatezze della donna a far innamorare il giovane gypsy, affascinato dalla sua aura di dolcezza e mistero. Un motivo ben evidente nella scena in cui Binoche offre a Depp quello che è sicura possa diventare il suo cioccolatino preferito.

Lilli & il Vagabondo, spaghetti al bacio

Ultimo ma non per importanza, un cartone animato targato Disney. Nulla può incarnare al meglio la sinergia tra cucina e sentimenti come il famoso bacio agli spaghetti di Lilli & Il Vagabondo. Un appuntamento, un goloso piatto di pasta alle polpette e due innamorati: un ritratto forse poco originale ma mai passato di moda.