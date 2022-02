Quando una storia d’amore arriva al capolinea, rimettere insieme i pezzi e ripartire non è semplice. Se da un lato, infatti, è fondamentale non perdersi d’animo e guardare con entusiasmo a quel che ha in serbo il futuro, dall’altro riorganizzare la propria vita da zero implica un lavoro su se stessi che, spesso, non si è pronti a fare nell’immediato. Nulla di strano: l’importante è non affrettare i tempi e, perché no, concedersi un momento di pausa per tornare a credere nei sentimenti. Tra i metodi più efficaci per staccare la spina, fare scorpacciata di commedie romantiche. Da Il lato positivo a Come farsi lasciare in 10 giorni, nel giorno di San Valentino, le 5 romcom da vedere per consolarsi e mettere da parte per qualche ora i problemi di cuore.

Leggi anche: Le opere d’arte ispirate all’amore

I 5 film romantici da vedere per risollevarsi dopo la fine di una storia d’amore

1) Il Lato Positivo, per riconquistare la fiducia nei sentimenti (Netflix)

Per chi è stanco dei racconti edulcorati ed è alla ricerca di un’iniezione di realismo e motivazione, il film da guardare è Il lato positivo, disponibile su Netflix. Nessuna trama da cartone Disney, nessuna storia da libro Harmony: Jennifer Lawrence e Bradley Cooper indossano i panni di due anime sfiduciate e ripetutamente deluse dalla vita e dall’amore che, incontrandosi per caso, si aiutano a vicenda a ritrovare il coraggio di volersi bene e aprirsi all’altro. Un lungometraggio particolarmente apprezzato tanto dal pubblico quanto dalla critica (Lawrence ha vinto l’Oscar come migliore attrice) nonostante la narrazione non particolarmente ricca di colpi di scena. Fatta eccezione per la dichiarazione finale, probabilmente il momento più suggestivo dell’intera pellicola.

2) La verità è che non gli piaci abbastanza, più realismo e meno favole (Netflix e Prime Video)

In assenza di amici che mettano nero su bianco come stanno le cose, ci pensa il cinema. La verità è che non gli piaci abbastanza è il titolo giusto per togliersi i paraocchi e guardare in faccia la realtà, iniziando a metabolizzare la conclusione del percorso condiviso col partner come una soluzione necessaria e inevitabile. Attraverso le esperienze di nove personaggi (interpretati da attori del calibro di Jennifer Aniston, Ben Affleck e Scarlett Johansson), il regista Ken Kwapis mette in scena tutte le storie – e bugie – che una persona si racconta per rincuorarsi dopo aver archiviato una relazione importante, rivelando la loro inutilità. Per chi ha una natura tendenzialmente romantica, questa romcom (ormai presenza fissa tanto nel catalogo di Netflix che di Amazon Prime Video) potrebbe essere una terapia d’urto per non piangersi più addosso e aprire gli occhi.

3) Come farsi lasciare in 10 giorni, dalla guerra all’amore (Netflix e Prime Video)

Tra i cult del genere, Come farsi lasciare in 10 giorni. In un perfetto mix tra leggerezza e sentimento, la storia parte dallo scontro per arrivare al finale felice: la giornalista Andie Anderson lavora per un magazine femminile e deve scrivere un vademecum di consigli utili a interrompere una frequentazione dopo 10 giorni. Decisa a portare a termine il lavoro, coinvolge il pubblicitario Benjamin Barry, conosciuto per caso in un bar e, a sua volta, messo alla prova dagli amici con un gioco, ossia far innamorare una ragazza nello stesso lasso di tempo. Quello che sembra essere un flirt senza importanza si trasforma ben presto in qualcosa in più. Uno scenario inaspettato che metterà in crisi entrambi, fin troppo presi dalle rispettive sfide per accorgersi di aver incontrato l’anima gemella. Tante risate, la giusta dose di romanticismo e una morale da non sottovalutare: spesso, anche dalle situazioni più confuse e disperate, si può ricavare qualcosa di buono. Per chi fosse interessato a due ore di spensieratezza, il film è disponibile tanto su Netflix quanto su Amazon Prime Video.

4) Stardust, vietato intestardirsi (Netflix)

Amare senza riserve può essere controproducente, come insegna Dunstan Thorn, giovane protagonista del fantasy Stardust, da qualche mese tra le nuove proposte di Netflix. Nel corteggiare la ragazza di cui è innamorato, si spinge a fare qualsiasi cosa e, soprattutto, a non accorgersi dell’importanza di darsi un limite. Neppure quando Victoria, egocentrica e spregiudicata, gli chiede come pegno d’amore una stella cadente. Una rincorsa stancante e senza risultati che, inevitabilmente, lo distoglie per buona parte della storia dalla persona che, alla fine, si rivelerà essere quella giusta per lui: la dolce Yvaine, interpretata da Claire Danes. Fissarsi su chi non ricambia i sentimenti è inutile e questo lungometraggio aiuta a capirlo senza troppi fronzoli.

5) Ti odio, ti lascio, ti…, fermarsi prima di perdersi (Netflix)

Quando il rapporto si fa serio e subentra la convivenza, si arriva a pensare di essere quasi indistruttibili, ma se, dopo qualche anno, tutto inizia a crollare, occorre trovare il modo di lasciarsi in buoni rapporti. Facile a dirsi, complicato a farsi. In Ti odio, ti lascio, ti… (tra gli evergreen offerti da Netflix), Vince Vaughn e Jennifer Aniston credono di aver maturato la soluzione perfetta: continuare a vivere sotto lo stesso tetto come due estranei. Il primo a mollare tutto e ad abbandonare la nave, ha perso. Una tenzone che, tra ripensamenti, lacrime e la giusta dose di allegria, insegna come tirare la corda fino all’inverosimile non sia altro che un gioco al massacro e prendere le distanze, nella maggior parte dei casi, diventi l’unica strada per non uscire da una storia con le ossa rotte, perdendosi per sempre. Anche come amici.