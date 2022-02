L’eterno mix fra arte e amore. Ci scommettono gallerie, pinacoteche, castelli, borghi e città. Che per San Valentino organizzano visite alla scoperta di storie e luoghi segnati da passioni, segreti e tradimenti. A raccontarli quadri, oggetti antichi, architetture e giardini. Aperture serali, pacchetti scontati per le coppie, itinerari romantici: c’è tutto questo nelle cinque alternative selezionate Tag43 in vista dell’appuntamento dedicato agli innamorati.

Leggi anche: Le case dei grandi scrittori aperte al pubblico

San Valentino, le cinque iniziative culturali dedicate alle coppie

1- Torino, tre musei per un San Valentino



Un amore di museo è l’iniziativa messa a punto dalla Fondazione Torino Musei. Si sviluppa su tre strutture che, oltre all’ingresso con un solo biglietto per le coppie, suggeriscono percorsi guidati a tema, con focus relativi alle opere delle raccolte permanenti. La Gam, Galleria d’arte moderna, con Love is love prevede un circuito fra i capolavori del ‘900, per accostarsi alle sfumature e ai mille volti del sentimento, mentre il Mao, Museo d’arte orientale, indaga su affetti e sesso in ambito buddista e induista. Palazzo Madama presenta invece le storie fra mito e realtà che hanno ispirato dipinti, motivi ornamentali, ceramiche e oggetti esposti nelle sale della struttura nobiliare. prenotazioniftm@arteintorino.com

2- Contignaco, un castello per gli innamorati

Troneggia sulle colline che circondano Salsomaggiore Terme, nel parmense, il Castello medievale di Contignaco, che dall’XI secolo fa da sentinella alla strada che conduce in montagna. Eretto dai Pallavicino e conquistato nel primo Trecento dagli Aldighieri, il maniero che secondo la leggenda ospitò anche Dante, apre i cancelli in notturna, per accogliere le coppie fra alcune delle sale più nobili. Previsti itinerari ad hoc che rileggono le vicende della rocca fra passioni, intrighi e cultura a partire da medioevo. E si concludono con un brindisi, con i vini prodotti nelle cantine dell’antica struttura. www.visitsalsomaggiore.it.

3- Nemi, un lago d’amore diffuso

Il Comune di Nemi, sui castelli romani, organizza una mostra a cielo aperto con opere in neon che alludono all’amore. Cuori, frasi dolci, installazioni luminose da venerdì 11 a lunedì 14 febbraio accendono l’area attorno al lago. Si tratta di uno specchio d’acqua di origine vulcanica circondato dai colli Albani, l’ideale per delle passeggiate con il naso rivolto all’insù. Se nel 2021 al centro dell’iniziativa c’era il borgo, quest’anno le luminarie sono collocate lungo la riva del lago, su cui si aprono diversi locali nei quali assaggiare prodotti tipici come le fragoline. E il colpo d’occhio delle opere d’arte si può avere anche dal Terrazzo degli innamorati, nel centro storico. comunedinemi.rm.it

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nemi, Italy (@nemi_italy)

4- Napoli, la mostra legata ai sentimenti

A Napoli il Museo di Capodimonte propone l’ingresso 2×1 e una visita guidata alle opere della collezione permanente che sono legate ai sentimenti. Casa di caccia dei Borbone, la galleria partenopea su tre piani, ospita una delle pinacoteche più prestigiose del Vecchio Continente, con nomi come Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Caravaggio, a cui si aggiunge la collezione di porcellane e arti decorative. Ma Capodimonte conta anche uno straordinario parco storico, diviso in quattro aree principali: il giardino paesaggistico, con vista sul golfo di Napoli, quello anglocinese, con piante tropicali. E ancora, il Tardo Barocco di impianto geometrico e il giardino pastorale con la fabbrica delle ceramiche. capodimonte.cultura.gov.it

5- Palermo, le meraviglie della Kalsa

Un tour serale, illuminato solo dalle luci basse e soffuse della Kalsa, il quartiere arabo di Palermo, in cui convivono fra i profumi del cibo di strada mosaici bizantini, palazzi del Quattrocento e sculture rinascimentali. È l’idea pensata per la festa di San Valentino nel capoluogo siciliano. L’itinerario tocca il centro cittadino, riportando alla luce vicende romantiche, passioni proibite, leggende, follie. Intorno, architetture maestose, come Palazzo Abatellis, la chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, le statue della Fontana Pretoria. Il percorso muove da Afea Art & Rooms, B&B con 10 camere dipinte da altrettanti artisti con motivi contemporanei. Un viaggio nell’arte a 360 gradi. www.bbafea.it