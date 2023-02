San Valentino 2023: le migliori 10 canzoni d’amore, da Rihanna a Diana Ross

La musica canta l’amore sin dai tempi più antichi. Basti pensare ai cantori dell’epoca classica che, unendo la propria voce al suono della lira, immortalavano per l’eternità i loro sentimenti e le richieste a Cupido. Artisti e interpreti moderni ne hanno proseguito l’opera, dando vita a brani indimenticabili e ancora oggi al vertice delle classifiche mondiali. Con l’arrivo di San Valentino, festa degli innamorati per eccellenza che si celebra ogni 14 febbraio, Billboard ha selezionato i 50 brani più belli di tutti i tempi. C’è spazio per Madonna con la sua Justify My Love e per il rap di Eminem, che con Rihanna ha inciso Love the Way you Lie. E ancora, la lista comprende The Power of Love di Celine Dion, I Just Called to Say I Love You di Stevie Wonder e What’s Love Got to Do With It di Tina Turner. Ecco le prime 10 posizioni.

Da Joan Jett a Diana Ross, le 10 canzoni d’amore per San Valentino

10. The Emotions con Best of My Love (1977), la svolta disco della band

Al decimo posto della classifica di Billboard c’è la band The Emotions, trio musicale femminile molto attivo a Chicago tra la fine degli Anni ’60 e i ’90. Le sorelle Sheila, Wanda e Jeanette Hutchinson hanno cantato nel ’77 il brano Best of My Love, scritto per loro da Maurice White, fondatore e frontman degli Earth, Wind & Fire. La canzone, che rimase in cima alle classifiche Usa per ben cinque settimane, segnò la svolta disco del gruppo che si sciolse però nel 1998 dopo aver pubblicato un album live.

9. Joan Jett and the Blackhearts con I Love Rock’n’roll (1982), un San Valentino rock

Scalando la classifica, ci si imbatte in I Love Rock’n’roll di Joan Jett con i suoi Blackhearts. Il brano del 1982 rimase nella lista dei più venduti negli States per sette settimane consecutive, convincendo sia i critici musicali sia gli appassionati del genere. Si tratta di una cover della canzone Anni ’70 degli Arrows, che Jett tentò di incidere già quando suonava con le Runaways. Accettato il rifiuto della prima band, si riscattò con la seconda tanto da vincere il Grammy Hall of Fame Award nel 2016. Britney Spears ne incise una versione nel 2002, ma non ottenne lo stesso successo.

8. Steve B con Because I Love You (1990), il brano che canta l’amore per Dio

In occasione di San Valentino, Billboard consiglia nella sua lista anche Because I Love You di Steve B. In vetta alle classifiche per un mese, il brano ha come protagonista un uomo che scrive tramite una canzone il suo amore per Dio. «Ho una relazione complicata con la fede», ha detto lo stesso artista per spiegare il vero significato del brano a chi credeva fosse rivolto a una donna. «Si tratta di una canzone spirituale». Il singolo occupa anche l’80esimo posto fra i 100 migliori brani di sempre per Billboard.

7. Mario con Let Me Love You (2005), firmato da un giovanissimo Ne-Yo

Settimo posto per Let Me Love You di Mario, da non confondere con l’omonimo e più recente brano di DJ Snake. La canzone, che ottenne la nomination ai Grammy Awards nel 2005 come miglior singolo R&B, fu in vetta alle classifiche di Billboard per nove settimane. «Non credevo potesse toccare così tanta gente», ha poi dichiarato lo stesso artista americano. «Era però una canzone molto emozionante». Autore del brano fu un allora semi-sconosciuto Ne-Yo, poi celebre cantante e produttore discografico statunitense.

6. Whitney Houston con I Will Always Love You (1992), San Valentino con The Voice

Se si parla d’amore e di San Valentino, è impossibile tralasciare Whitney Houston. The Voice, soprannome che in campo musicale condivideva con Frank Sinatra, incise nel 1992 una versione immortale di I Will Always Love You, brano del 1974 di Dolly Parton. Il singolo è anche colonna sonora di Guardia del corpo, film in cui la stessa cantautrice recitò con Kevin Costner. Negli anni ne hanno fatto una cover anche Ariana Grande, Beyoncé, Linda Ronstadt e la nostra Giorgia.

5. Wings con Silly Love Songs (1976), l’amore secondo Paul McCartney

Il genio di Paul McCartney ha dato vita invece a Silly Love Songs, brano che pubblicò con i suoi Wings di cui facevano parte la moglie Linda e Denny Laine. L’ex bassista dei Beatles lo rilasciò per rispondere a coloro che lo accusavano di saper scrivere solo «sciocche canzoni d’amore», tra cui persino John Lennon. «Il fatto è che gran parte della gente è sentimentale», rispose l’artista. «Molti potrebbero non ammettere di amare queste canzoni, ma in fondo le desiderano ardentemente». Nel film Moulin Rouge! di Baz Luhrmann Nicole Kidman e Ewan McGregor la cantano durante un medley.

4. Rihanna feat. Calvin Harris con We Found Love (2011), il brano in scaletta al Super Bowl

Presente nella recente scaletta del Super Bowl 2023, We Found Love di Rihanna e Calvin Harris è anche il brano più recente nell’elenco di Billboard. Con una melodia facilmente ballabile, la traccia parla di una coppia che si innamora partendo da niente e trovando conforto anche in un luogo privo di speranza. I critici la definiscono, sollevando più di qualche polemica, la miglior canzone d’amore del 21esimo secolo. Per Rihanna si trattò del miglior debutto dopo I Love the Way You Lie, brano curiosamente presente nella classifica di Billboard per San Valentino al 25esimo posto.

3. Bee Gees con How Deep Is Your Love (1977), la soundtrack da 40 milioni di copie

Il podio si apre con un brano degli Anni ’70 dei Bee Gees. Nel 1977 i fratelli Gibb incisero infatti la colonna sonora de La febbre del sabato sera, film che portò sotto i riflettori il talento di John Travolta. Fra le tracce, accanto a Stayin’ Alive c’è spazio anche per How Deep Is Your Love, capace di restare in vetta alla classifica di Billboard per tre settimane. Ideale per San Valentino, consentì alla band di vendere oltre 40 milioni di copie, record battuto soltanto da Thriller di Michael Jackson. Curiosamente esistono altre tre canzoni con lo stesso titolo, ma senza alcun legame con l’originale. Autori sono Seal Paul, i Take That e il dj Calvin Harris.

2. Boyz II Men con I’ll Make Love to You (1994), fra i migliori brani di sempre

Medaglia d’argento nella speciale classifica delle migliori canzoni d’amore di tutti i tempi per I’ll Make Love to You dei Boyz II Men. Capaci di pubblicare 14 album in studio dal loro esordio nel 1991, devono gran parte del loro successo a tre singoli in particolare. Si tratta di End of the Road, Water Runs Dry e soprattutto I’ll Make Love With You. Le tre tracce portano la firma di Babyface, presente all’ultimo Super Bowl dove ha cantato il brano patriottico America The Beautiful.

1. Diana Ross e Lionel Richie con Endless Love (1981), il tocco italiano a San Valentino

C’è un po’ di Italia al primo posto della classifica di Billboard. La miglior canzone d’amore di sempre è infatti Endless Love di Diana Ross e Lionel Richie, colonna sonora del film di Franco Zeffirelli Amore senza fine con Brooke Shields. Sebbene il film ottenne ben sei nomination ai Razzie Awards 1981, la canzone fu un grande successo tanto da ricevere la candidatura a Oscar e Golden Globes. Diana Ross è presente in classifica con Love Hangover (39esima) e Love Child (33esima), cantata assieme alle Supremes.