Lunedì sarà il 14 febbraio e per gli innamorati di tutto il mondo questo vuol dire solamente una cosa: il tempo per i regali sta diminuendo. Se amate il fantasy e i fumetti, sono tanti i gadget nerd per evitare di cadere nella banalità. Addio mazzi di fiori e scatole di cioccolatini, quest’anno per conquistare il cuore del partner meglio affidarsi agli Avengers o a Harry Potter. Ecco qualche idea di San Valentino per lui e per lei per stupire, senza svuotarsi le tasche.

San Valentino 2022, i 10 migliori regali nerd per lui e per lei

1. Guanto dell’Infinito della Lego, la miglior gemma è quella degli Avengers

Tenere insieme una relazione è un po’ come costruire un modellino Lego: anche in amore bisogna trovare i pezzi giusti per consolidare il rapporto. Ecco perché gli amanti dei fumetti potrebbero pensare al set Lego del Guanto dell’Infinito, l’arma di Thanos nei film degli Avengers. Quasi 600 pezzi per un modellino fedele e perfettamente in scala dell’accessorio più potente della galassia. Il prezzo su Amazon è di 69.99 euro.

2. Il terrario di Hagrid, il must have per i fan di Harry Potter

Nel mondo dei nerd, pensare a Harry Potter per un’idea regalo potrebbe risultare scontato. Essendo la saga fantasy più amata di sempre, ha ispirato regali e pensieri per anni ed è difficile risultare originali. Come consiglia Wired, un’ottima alternativa potrebbe essere il terrario di Hagrid firmato da Clementoni. Il set comprende gessi e tempere per ricreare la capanna del gigante di Hogwarts oltre a semi, terriccio e torba per coltivare una piantina. Una metafora dolce in cui la vita vegetale, come l’amore, ha bisogno di cura. Il prezzo su Amazon è di soli 29.99 euro.

3. Funko Pop! di The Mandalorian, che la Forza dell’amore sia con voi

I Funko Pop! sono un’istituzione per gli amanti di action figure e collezionabili. Dagli eroi dei fumetti ai protagonisti di videogame e saghe cinematografiche, ce ne sono a centinaia. Per San Valentino, l’azienda ha deciso di lanciarne uno ispirato a The Mandalorian, serie tv spin off di Star Wars disponibile su Disney+. Il personaggio presenta tutti i tratti del protagonista ma in un vivace colore rosa e con un biglietto di auguri in mano. Il tutto al prezzo di 29.90 euro.

4. Il cofanetto dei tarocchi di Bridgerton, il top per i fan

L’amore ai tempi dell’aristocrazia inglese ha reso Bridgerton una della serie tv più famose degli ultimi anni. Disponibile su Netflix, ha fatto incetta di ascolti, tanto da essere rinnovata per una seconda stagione. Quale modo migliore per omaggiare il duca di Hastings se non con un regalo di San Valentino? Mondadori ha creato una gift box con un’edizione speciale del primo romanzo che ha ispirato la serie, Il duca e Io, l’inedito volume Altre cronache di Lady Whistledown e un set di tarocchi dal tocco british. Il prezzo è di 26.60 euro.

5. Pandora e le collaborazioni con Star Wars, Harry Potter e Disney

I gioielli Pandora rappresentano già da sé un regalo molto gradito. L’azienda quest’anno ha pensato anche ai nerd, presentando alcuni pendenti ispirati alle grandi saghe fantasy. Il più interessante è con le spade laser di Han Solo e Leila intrecciate a formare una croce, cui si possono aggiungere citazioni o pensieri incisi nell’argento. Ci sono poi quelli ispirati alla Morte Nera, ad RD-D2 e al maestro Yoda. Pandora ha pensato anche ai fan di Harry Potter, con pendenti raffiguranti il boccino d’oro e la civetta Edvige. Non manca Disney, dalla casa di Up a Minnie e Topolino, passando per Biancaneve, Alice e Simba. I prezzi partono da 39 euro, ma possono arrivare anche a 100.

6. Il portafoto di Lilli e il Vagabondo, Disney non manca un colpo

Le fiabe Disney rappresentano un ottimo pozzo cui attingere per i regali di San Valentino. Se poi si parla di classici animati, poche coppie incarnano l’amore meglio di Lilli e il Vagabondo. Valenti ha pertanto realizzato un portafoto con i due cagnolini protagonisti della storia sul lato inferiore e la scritta Je T’aime in attesa dello scatto perfetto. Se presenterete il dono accanto a un piatto per due persone di spaghetti allora potrete fare colpo in perfetto stile Disney. Il prezzo è di 39.10 euro.

7. Image e la tazza ispirata alle spedizioni della Nasa

«Beati quelli di Houston che hanno solo un problema». Divertente e ironica, questa frase arricchisce l’esterno della tazza di Image. Disponibile su Amazon a soli 14.90 euro, si ispira alla celebre frase «Houston, abbiamo un problema» di Jack Swigert, pilota del modulo di comando dell’Apollo 13 pronunciata il 13 Aprile 1970. Economica e simpatica, rappresenta un’idea last minute per sorprendere gli amanti dello spazio ironizzando anche sul loro comportamento.

8. Collana del Signore degli Anelli per emulare l’epico pegno d’amore di Aragorn

Se la vostra ragazza è una fan di Tolkien e de Il Signore degli anelli, sul web c’è il regalo adatto a voi. Su Amazon, al costo di 65 euro (ma si trova anche in sconto durante questi giorni), è disponibile la replica ufficiale di Noble Collection del pendente di Arwen, elfa amata dal ramingo Aragorn. Si tratta del ciondolo che simboleggia, nel film, l’amore eterno fra i due personaggi che, nonostante la distanza e le vicissitudini, non perdono mai la fiducia l’un l’altro. Un’idea eccezionale anche per fare bella figura alle convention dei fumetti in giro per l’Italia.

9. Monopoly di The Big Bang Theory, Sheldon è finalmente con voi

Sheldon Cooper è probabilmente il personaggio più distante dal romanticismo che la televisione abbia creato negli ultimi anni. Tuttavia è impossibile stargli lontano. Ecco perché è il caso di regalare al proprio partner la versione del Monopoly ispirata a The Big Bang Theory, sitcom con Jim Parsons e Kaley Cuoco. Le tappe del gioco comprendono gli appartamenti di Penny e Leonard, l’ufficio di Sheldon e persino la casa di Bernadette e Howard. Simpatiche anche le pedine che ricordano il celebre divano, gli occhiali di Leonard e il bicchiere di vino di Penny. Costa 64.99 euro ed è perfetto anche per giocare fra coppie.

10. La tazza magica di Harry Potter che cambia col calore

Chiunque ami Harry Potter vorrebbe vedere un po’ di magia fuoriuscire dalle proprie mani. Il regalo perfetto è una speciale tazza dedicata al maghetto con poteri particolari. Si tratta infatti di un accessorio che cambia colore quando si introduce al suo interno una bevanda calda. Una volta piena, la tazza presenterà una copia fedele della “mappa del malandrino”, gadget che il protagonista utilizza spesso per conoscere l’esatta posizione di amici e avversari. Su Amazon è disponibile al prezzo di 13.30 euro.