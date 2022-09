San Siro, è online il sito dedicato al dibattito pubblico sul nuovo stadio

Finalmente è online il sito dedicato al progetto per il nuovo stadio San Siro: si chiama Dpstadiomilano.it ed è stato pensato per coinvolgere il pubblico e ottenere suggerimenti per quanto riguarda la costruzione dell’arena per eventi sportivi e non solo.

Qual è lo scopo del dibattito pubblico per il nuovo stadio San Siro?

Lo scopo del dibattito pubblico per il nuovo stadio San Siro è stato reso disponibile sul sito Dpstadiomilano.it. Infatti, su questo portale si legge: «(Il dibattito pubblico) ha lo scopo di presentare al pubblico la proposta del nuovo stadio di Milano e di raccogliere osservazioni e proposte per consentire di valutare e migliorare il progetto. Il dibattito è aperto a tutte le persone interessate ed è organizzato affinché il pubblico possa ricevere informazioni sulla proposta, chiedere ed ottenere chiarimenti, indicare criticità o temi da approfondire, e proporre soluzioni migliorative».

Insomma, con questo strumento si vogliono coinvolgere i cittadini ed essere sicuri che il nuovo progetto possa soddisfare le esigenze di chiunque.

Come si articolerà il dibattito pubblico?

Domani inizierà ufficialmente il dibattito pubblico sul nuovo stadio San Siro voluto fortemente dai due club di Milano, Milan e Inter. Il processo pubblico è stato presentato oggi da Andrea Pillon, coordinatore della funzione, e si divide in 13 appuntamenti: tra questi cinque sono incontri pubblici mentre altri cinque sono incontri tecnici e di approfondimento sul progetto.

Gli altri due invece, riguardano il quartiere San Siro e le attività che lo coinvolgono, con un’analisi chiara e approfondita sull’argomento. L’ultimo incontro poi, riguarderà la presentazione ufficiale del progetto con la relazione finale. Tutti gli incontri sono aperti alla cittadinanza, chiunque può partecipare, si inizia domani nella sede di Palazzo Marino con la presentazione del documento del progetto, mentre l’ultimo appuntamento è previsto il 18 novembre al Comune di Milano con la presentazione della relazione conclusiva.