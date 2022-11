San Severino Marche, uccide la madre a colpi di forbici e tenta di darle fuoco

A San Severino Marche, un figlio ha ucciso la madre anziana di 84 anni, i due vivevano insieme e gestivano un bar. L’uomo, di 56 anni, era in cura per problemi psichici gravi. Dopo averla ammazzata, il figlio ha tentato di dar fuoco al corpo della vittima per cancellare le prove.

L’uomo che ha ucciso la madre a colpi di forbici a San Severino Marche

A San Severino nelle Marche, una donna di 84 anni è stata ammazzata a colpi di forbici dal figlio 56enne, in cura da parecchio tempo per problemi psichici. Dopo aver tolto la vita alla madre, l’uomo ha tentato anche di dare fuoco al corpo. L’omicidio è accaduto nell’appartamento dove i due abitavano insieme in via Raffaello, nelle vicinanze della caserma dei Carabinieri della località.

Maria Bianchi, questo il nome dell’anziana vittima, e il figlio Michele Quadraroli, gestivano insieme un bar ed erano molto conosciuti in città per la loro attività che veniva frequentata dai residenti locali. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri. La percossa sarebbe iniziata nella camera da letto della donna e si è conclusa in bagno. Il 56enne, avrebbe anche tentato di dare fuoco al corpo per cancellare prove sul caso.

L’allarme per l’omicidio e la causa di questo gesto folle

L’allarme ai carabinieri è stato dato dal medico dell’omicida, che lo ha sentito telefonicamente poco dopo la tragedia e ha subito avvertito i carabinieri. Le forze dell’ordine lo hanno accompagnato in caserma per interrogarlo, anche alla presenza di un avvocato di fiducia: nella notte è stato arrestato.

Non si conoscono ancora le ragioni che hanno spinto l’uomo a uccidere la madre a San Severino Marche. Ad ogni modo, il gestore del bar e sua madre avevano chiuso l’attività per alcuni giorni. A causa della febbre, l’uomo aveva anche sospeso l’assunzione di farmaci per i suoi problemi psichici e questo potrebbe aver aggravato il suo stato d’animo.